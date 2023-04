Fahriger Meister

HSG Weinheim/Oberflockenbach – TSV Buchen 33:31

Buchen: Schmitt (10 Tore), R. Weber (5), Große (5), Zaiser (3), J. Weber (3), J. Weis (2), Weimer (2), Kraft (1), M. Weis, Rohmann, Noe, Nirmaier, Beck.

Der Auftritt des bereits als Landesliga-Meister feststehenden TSV Buchen bei der HSG Weinheim/Oberflockenbach war von Beginn an fahrig. So viele verfrühte Abschlüsse und überhastete Aktionen wie dieses Mal hat es in den vergangenen erfolgreichen Wochen nicht gegeben. Dennoch verlief die Partie zunächst weitgehend ausgeglichen. Die Gastgeber setzten auf Konter und die Buchener luden sie besonders in der Phase vor der Halbzeitpause auch immer dazu ein. Aus einem 8:10-Zischenstand machten die Gastgeber dann ein 15:13, mit dem es in die Pause ging.

Die zweite Hälfte verlief zunächst noch ausgeglichen, doch dann verlor der TSV Buchen vollends den Faden. Aus einem Zwei-Tore-Rückstand in der 35. Minute wurde innerhalb von nur zwei Minuten eine Differenz von sechs Treffer. Danach ging zwar wieder ein Ruck durch die Mannschaft, aber der Rückstand war letztlich zu groß, um noch wettgemacht zu werden. tsv