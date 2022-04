ETSV will unbedingt Heimsieg

Die Männerhandballer des ETSV Lauda empfangen am kommenden Samstag um 18.30 Uhr die SG Degmarn/Oedheim II zum ersten Heimspiel ohne Coronaeinschränkungen.

Die ETSV-Jungs wollen das Spiel gleich aus mehreren Gründen unbedingt gewinnen. Zum einen gilt es die 22:33-Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen, und zum anderen brauchen die Mannen aus der Eisenbahnerstadt die Punkte dringend für den Klassenerhalt. Denn die Gäste liegen in der Tabelle derzeit mit zwei Punkten vor dem ETSV.

Moritz Bohlender im Hinspiel gegen die SG Degmarn/Oedheim II. © ETSV

Mit einem Sieg könnte man also zumindest gleichziehen und hätte aufgrund von zwei weniger absolvierten Spielen gute Chancen, noch an der SG vorbeizuziehen. Trotz zuletzt fünf Niederlagen in Serie macht die Trainingsbeteiligung in den letzten Wochen Hoffnung auf einen erfolgreichen Saisonendspurt in der Kreisliga.

Nachdem das Team um die Trainer Reinhart/Nixdorf zuletzt häufig ersatzgeschwächt antreten musste, hat sich die Personallage deutlich entspannt. Neben einer kämpferischen Leistung in der Abwehr sollte das ETSV-Team schnell nach vorne spielen, um über den Gegenstoß einfache Tore zu erzielen. Im Positionsangriff gilt es gegen die körperlich robusten Spieler aus Degmarn/Oedheim, geduldig gute Torgelegenheiten heraus zu spielen.

Auf diese Weise sollte für die Hausherren mit dem eigenen Publikum im Rücken ein Heimsieg möglich sein. Die ETSV-Handballer hoffen auf zahlreiche Unterstützung, zumal weil es neben dem Spiel selbst noch weitere Unterhaltung geben wird – dazu zählt eine Bar.

Der Eintritt in die Laudaer Sporthalle ist frei.