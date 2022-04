Es kann eine historische Saison werden

Buchen – Plankstadt 38:18

Buchen: Nirmaier, Rohmann (beide Tor), Jonas Weber (2), Kraft (3), Zaiser (3), Raphael Weber (4), Beck (2), Simon Röckel (6/1), Marcel Weis (1), Janik Weis (4), Weimar (6), Dosch (2).

Zum Schlussspurt der Handball-Landesliga-Saison war Plankstadt zu Gast beim TSV Buchen. Das Tabellenschlusslicht nahm trotz enormer personeller Probleme die lange Reise nach Buchen auf sich. Der TSV wollte die Chance nutzen und mit einem Sieg gegen die Plankstädter die Vizemeisterschaft einzutüten.

Mit viel Spielfreude und der gewohnten Schnelligkeit starteten die TSVler in die Partie. Die Gäste fanden keine Lösungen in ihrem Angriffsspiel und wurden dafür von den Buchener konsequent bestraft. Auch eine frühe unnötige Disqualifikation auf der Seite der Hausherren brachte keinen Bruch ins Spiel. Plankstadt versuchte alles, um sich heranzukämpfen, doch die Herren aus Buchen hielten die Konzentration hoch und zogen Tor für Tor davon. Coach Sebastian Wiener nutzte die Gelegenheit und ließ die Junghandballer des TSV ihre Erfahrungen sammeln. Zur Halbzeit verabschiedete man sich mit einer Zehn-Tore-Führung von 19:9 in die Kabinen. In der Halbzeitansprache lobte Wiener seine jungen Schützlinge und forderte weiter die Konzentration hochzuhalten.

Auch in der zweiten Hälfte konnten die Gäste keine Aufholjagd starten. Auf der Seite der Buchener durften sich alle Akteure nach schönem Angriffsspiel in die Schützenliste eintragen. Die junge Garde zeigte, dass die harte Trainingsarbeit sich auszahlt und man in der Landesliga mithalten kann.

Ein nie gefährdeter Sieg wurde beim Stand von 38:18 verbucht und die letzten zwei Punkte für die endgültige Vizemeisterschaft waren eingesammelt.

Die TSV-Herren sind damit auf dem Weg, einer der besten Landesligasaisons der Vereinsgeschichte zu beenden. Am kommenden Samstag erwarten die Hausherren zum Saisonfinale die TG Laudenbach. Spielbeginn ist um 19 Uhr in der Sport- und Spielhalle.