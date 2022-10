Erster Sieg im ersten Auswärtsspiel

SG Heidelberg-Leimen – TSV Buchen 27:29

Buchen: Rohmann (Tor), Zaiser (2 Tore), Kraft (1), Weber (8), Große (2), Beck (6), Weis, Schmitt (2/davon 1 Siebenmeter), Röckel (5/3), Weimer (3), Dosch.

Der TSV Buchen (hier ein Archivbild) zeigte auswärts eine gute Leistung und siegte verdient mit 29:27. © Röckel

Gut auf das schnelle Tempospiel der SG eingestellt, gingen die Gäste in diese Partie. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, bei dem es keiner der beiden Mannschaften zunächst gelang, sich abzusetzen. Mitte der ersten Hälfte hatte der TSV dann einen kleinen „Lauf“, als er vier Tore in Folge erzielte und mit 9:6 in Führung ging- Die Heimmannschaft drehte den Spieß aber wieder um und ging ihrerseits mit 13:12 in Führung. Doch die TSV-Akteure konzentrierten sich in der Folge wieder auf ihre Tugenden und setzten sich bis zur Pause mit 19:15 wieder etwas ab.

Gewarnt von den Comeback-Qualitäten der SG Heidelberg-Leimen, gingen die Buchener äußerst konzentriert in die zweite Spielhälfte.

Angetrieben von einem immer stärker werdenden Carlo Rohmann im Tor, der den sonst so treffsicheren Außenspielern von Heidelberg-Leimen den Zahn zog, wurden die Gastgeber auf Abstand gehalten. Der TSV Buchen baute in dieser Phase seinen Vorsprung sogar auf fünf Tore (23:18) aus. Der Heimtrainer griff acht Minuten vor Spielende beim Spielstand von 22:27 für die Gäste zu einem letzten Versuch, um das Spiel vielleicht doch noch zu drehen. So wurde die Deckung auf eine sehr offensive Variante umgestellt, die zum Teil auch in einer direkten Manndeckung über das ganze Feld mündete. Zwar ließen sich die Buchener davon ein bisschen verunsichern, denn die SG kam nun zu einigen schnellen Ballgewinnen kommen. Jedoch behielten die TSVler auch in der hektischen Schlussphase dann doch noch die Ruhe und man durfte beim Endstand von 27:29 dann doch die ersten beiden Punkte der noch jungen Saison bejubeln. sirö