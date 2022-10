Erster Saisonsieg für die HG

HG Saase – HG Königshofen/Sachsenflur 26:30

Königshofen/Sachsenflur: Nagel, Kürten (beide Tor), Winkler (9 Tore), Bärlein (1), Roth (1), Lang (7), Fürst (6), Adelmann (5), Wolf (1), Frank.

Mit einem arg dezimirten Kader gingen die Badenliga-Handballerinnen der HG Königshofen/Sachsenflur in die Partie bei der HG Saase. Daher wussten die Taubertälerinnen, dass es ein harter Kampf wird. Nach der Auftaktniederlage gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen war die Trainingswoche zur Analyse und Aufarbeitung der Schwachstellen genutzt.

Die Gäste waren hoch motiviert und starteten gut in die Partie. Doch auch die Gastgeber zeigten von Anfang an, dass sie nach zwei Niederlagen in den vergangenen Spielen nun auch die ersten zwei Punkte einfahren wollten.

Bis zur 16. Minute und einem Spielstand von 8:8 war es ein Spiel auf Augenhöhe. Anna Winkler zeigte in dieser Phase mit bereits fünf erzielten Toren eine ganz starke Leistung.

Mit einem Kader von dieses Mal lediglich acht Feldspielerinnen war jedoch klar, dass dieses Niveau nicht über die gesamte Spielzeit gehalten werden kann. Erkältungen und Blessuren machten sich nun bemerkbar, weshalb es die Gastgeberinnen schafften, mit vier Toren Vorsprung in Führung zu gehen. In der 29. Minute kam es dann zum wichtigen Wendepunkt für die „Damen in Rot“. Die Disqualifikation einer wichtigen Spielerin der HG Sasse, stärkte den Siegeswillen und auch das Selbstbewusstsein der Gäste, Beim stand von 13:12 ging es in die Pause.

Mit einer guten Abwehrleistung machte man es dem gegnerischen Angriff nun immer schwerer und so gelang der Mannschaft um Trainer Gabor Toth und Johanna Adelmann in der Folge der Ausgleich zum 16:16. Es schien fast, als hätten die Gastgeber nun keinerlei Ideen mehr, um dieses Spiel wieder in den Griff zu bekommen und die HG Königshofen/Sachsenflur zog nun ihrerseit mit drei Toren davon.

Doch wie schon in der ersten Hälfte machte es mit zunehmender Spieldauer bemerkbar, dass personell die Alternativen fehlten, als die Kräfte zu schwinden begannen. In der 52. Minute stand es dann 24:24, was unter anderem auch an der tollen Leistung der Debütantin Judith Nagel im Tor lag, die für die HG ein sicherer Rückhalt war.

Die Gästespielerinnen waren dann aber noch einmal alle Kraft in die letzten Spielminute. Jede einzelne HG-Akteurin gab noch einmal alles. Und der Schlussspurt war von Erfolg gekrönt. Königshofen/Sachsenflur sicherte sich mit einem 30:26-Sieg die ersten zwei Pluspunktel der Saison 2022/23. hgd