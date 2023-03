Erst die Punkte, dann die Party

Für die Landesliga-Herren der HG Königshofen/Sachsenflur steht am Samstag ab 20 Uhr das letzte Heimspiel der Saison 2022/23 auf dem Spielplan. Kommender Gegner der „Mannen in Rot“ ist der SV Waldhof Mannheim. Die Gäste aus der Stadt an Rhein und Neckar, welche in der laufenden Saison akute Abstiegssorgen umtreiben, werden bis in die Haarspitzen motiviert ins Taubertal kommen.

Diese Motivation wird bei den Hausherren jedoch nicht minder vorhanden sein. Um am Ende der Saison die intern gesteckten Ziele noch zu erreichen, benötigt das Team von Maag/Meder/Fischer weiterhin jeden Punkt. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge gehen die Taubertäler als Favorit in die Begegnung – wohlwissend, dass der Gegner jederzeit für eine Überraschung gut ist, was beispielsweise mit der Punkteteilung gegen den Zweitplatzierten, die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim, in der Hinrunde unterstrichene wurde. Personell hat das Trainertrio beim letzten Aufritt vor heimischer Kulisse die Qual der Wahl. Außer dem Langzeitverletzen Nick Mayer fällt lediglich Konstantin Kaiser weiterhin verletzt aus.

Auf und neben dem Spielfeld, wo neben der üblichen Bewirtung ab 20 Uhr zusätzlich ein Barbetrieb für alle Fans und Handballinteressierten zum gemeinsamen Verweilen einlädt, ist also von Seiten der Verantwortlichen der HG Königshofen/Sachsenflur alles für einen erfolgreichen Handballabend angerichtet.