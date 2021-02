Von den Ergebnissen der beiden Heimspiele in der vergangenen Woche war Rimpars Cheftrainer Ceven Klatt genervt. Dem 37-Jährigen ärgerten die unnötigen Niederlagen ungemein. Mal war es ein Wechselfehler vor dem letzten Angriff (beim 24:25 gegen Konstanz), das andere Mal eine desaströse Chancenverwertung (16:19 gegen Aue), die dafür sorgten, dass die Punkte in der heimischen s.Oliver Arena recht leichtfertig abgegeben wurde. „So etwas nennt man Ergebniskrise“, sagte Klatt.

Die Abstiegsränge waren nur noch drei Punkte entfernt, doch der Coach reagierte er stets entschlossen. Sein Team würde noch genügend Punkte in dieser Saison sammeln. Dessen war sich der gebürtige Brandenburger sicher.

Mit der „Ergebniskrise“ ist es bzb aber vorbei. Im Nachholspiel gegen den Tabellenfünften Bayer Dormagen gelang dem „Wolfsrudel“ in beeindruckender Manier der ersehnte Befreiungsschlag. „Ich denke wir sind heute ganz anders aufgetreten als in den letzten Spielen“, sagte Rechtsaußen Julian Sauer nach dem deutlichen 25:19: „Wir waren voll heiß auf das Spiel.“ An einen so schnellen Handball seiner Mannschaft konnte sich das Rimparer Urgestein, der in diesem Spiel mit sieben Treffern der beste Torschütze war, nicht zurück erinnern. Und auch nicht an so vielen Emotionen in der Halle – trotz „Geisterspiel“.

„Auseinander genommen“

Die Rimparer ließen nichts unversucht, „um den Bock wieder umzustoßen“. Selbst die beiden Verletzten Lukas Böhm und Yonatan Dayan tauchten auf dem Spielberichtsbogen auf, Böhm sogar als Offizieller, obwohl beide erst in etwa drei Wochen wieder spielbereit sind. „Alle wollten dabei sein und sich gegenseitig unterstützen“, erklärt Klatt die ungewöhnliche Maßnahme. Rimpar rückte zusammen, um der kleinen Talfahrt ein Ende zu bereiten.„Abwehr, Angriff und die Anfeuerung auf und neben der Platte haben zum Sieg geführt“, bilanziert Sauer.

Die Erleichterung im „Wolfsrevier“ ist greifbar. „Teilweise haben wir Dormagen richtig auseinander genommen“, sagt Klatt. „Ich habe in diese Mannschaft immer das Vertrauen, dass sie ihr Potenzial abrufen kann. Ich fand es bemerkenswert, dass sie das in der Art und Weise gegen so eine starke Mannschaft getan hat.“ Die gezeigte Emotionalität und Entschlossenheit möchte Klatt auch künftig von seiner Mannschaft sehen.

Durch den siebten Saisonsieg kletterten die Rimparer in der durch diverse Spielabsagen immer noch etwas verzerrten Tabelle wieder hoch auf Platz elf. Weiter aufhübschen können die Unterfranken ihr Punktekonto bereits am heutigen Freitag (19.30 Uhr) beim Auswärtsspiel in Hüttenberg – dem fünften Spiel innerhalb von 12 Tagen. „Mit dem Rückenwind sind wir denke in der Lage auch dort etwas mitzunehmen“, glaubt Klatt. Gegen die Hessen wird es vor allem darauf ankommen, im Angriff Lösungen zu finden, prophezeit der DJK-Trainer. In der Abwehr stand seine Mannschaft ohnehin immer stabil.

Freies Wochenende winkt

Bleibt nur die Frage, ob die Mannschaft noch über ausreichend Kraftreserven verfügt, nach der hohen Belastung. „Eigentlich müssten wir das wegstecken“, findet Klatt. Ein Dreitagesrhythmus klingt aus Trainersicht erstmal machbar. Aber er weiß auch, dass gerade die Leistungsträger Steffen Kaufmann, Patrick Schmidt und Michael Schulz zuletzt ein enormes Pensum mit sehr viel Spielzeit herunter spulen mussten. „Alle Kräfte die wir noch irgendwie zur Verfügung haben, müssen wir in Hüttenberg investieren“, fordert Klatt: „Wenn wir gewinnen, kriegen die Jungs wahrscheinlich von mir auch ein langes Wochenende.“