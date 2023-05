Erleichterung bei den Merlins

Hakro Merlins Crailsheim – Brose Bamberg 101:92 (26:18, 29:18, 26:28, 20:28)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Crailsheim: Mikalauskas (21 Punkte/davon 3 Dreier), Batemon (20/2), Lewis (17), Stuckey (15/5). Radosavljevic (12/2). Midtgaard (7), Bleck (6), Maxhuni (3), Stephens, Kindzeka.

Bamberg: Simmons (23/5), Miller (19), Sengfelder (13/1), Chachasvili (10), Reaves (7/1), Heckmann (7/1). Thomas (5). Wohlrath (3), Young (3), Bohacik (2).

Mehr zum Thema Basketball Schwächen am „offensiven Brett“ Mehr erfahren Basketball Merlins müssen in die Spur finden Mehr erfahren Basketball Merlins müssen sich der Athletik des Gegners beugen Mehr erfahren

Zuschauer: 2522.

Mit dem 101:92 gegen Bamberg fanden die zuletzt doch etwas gebeutelten Merlins aus Crailsheim wieder in die Erfolgsspur zurück und machten einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Bamberger dagegen müssen ihre Hoffnungen, doch noch in die Playoffs einzuziehen, wohl endgültig begraben.

Merlins-Coach Nikola Markovic konnte in dieser Begegnung auf den vollen Kader zurückgreifen – und das zahlte sich letztendlich auch aus. Von Beginn an waren die „Zauberer“ aus Hohenlohe sehr fokussiert und sie beendeten das erste Viertel beim Stand von 26:18 mit einer relativ komfortablen Führung.

Im zweiten Spielabschnitt wuchs der Vorsprung der Crailsheimer schnell an. Die Merlins nahmen nun richtig an Fahrt auf, ließen kaum einen Wurf unversucht und netzten immer häufiger ein. Die Fans auf den Rängen waren allerbester Stimmung und brachten den „Hexenkessel“ fast zum Überkochen. Die Crailsheimer schienen unaufhaltsam zu sein. Während sie defensiv dagegenhielten, schafften sie es offensiv ihre Ideen perfekt umzusetzen und nahezu bei jedem Spielzug einen erfolgreichen Abschluss zu finden. Mit einer 55:36-Führung ging es in die Pause.

Im dritten Viertel schienen dann auch die Bamberger wieder wacher zu sein. Sie stoppten die Crailsheimer schon früh und verhinderten mögliche Läufe vorzeitig. Dennoch blieben die Merlins auch weiterhin deutlich in Führung. Mit 81:64 ging es in das Schlussviertel.

In dem ließ das Bamberger Team den Vorsprung der Hausherren weiter schrumpfen, doch die Merlins hatten sich ein schönes Polster erspielt, von dem sie zehren konnten. Am Ende stand es 101:92 und die „Zauberer“ aus Hohenlohe hatten sich zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesichert.

Crailsheims Trainer Nikola Markovic nach der Partie: „Ich gratuliere meiner Mannschaft und den Fans der Merlins zu diesem unglaublich wichtigen Sieg. Wir haben heute einen wichtigen Schritt gemacht, um unser Saisonziel zu erreichen. Das war ein Spiel mit höchster Intensität und wir hatten von Anfang an den richtigen Mindset und die nötige Physis. Wir haben heute den Ball sehr gut bewegt und ich bin so froh für meine Jungs. Ich wünsche Bamberg einen erfolgreichen Abschluss für ihre Saison. Unseren Fans haben uns toll unterstützt und für eine unglaubliche Atmosphäre über die ganzen 40 Minuten gesorgt.“ fm