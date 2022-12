Erfolgreicher Abschied in die Winterpause

TSV Buchen – TV Mosbach 37:20

TSV Buchen: Fabian Nirmaier, Carlo Rohmann (beide Tor), Antonio Zaiser (1), Philipp Kraft (3), Raphael Weber (8), Lukas Große (2), Sebastian Beck (2), Fabian Fürst, Janik Weis, Christoph Schmitt (7), Simon Röckel (9/3), Sascha Weimer (5).

Schon vor dem Spiel gegen den TV Mosbach war die Stimmung im Sportzentrum Odenwald durch den Weihnachtsmarkt famos und zahlreiche Zuschauer fanden sich zur Unterstützung in der Halle ein. Gleich zu Beginn wollten die Herren aus Buchen ihr Revier markieren und den Gästen aufzeigen, dass der TSV derzeit in den eigenen vier Wänden zur Höchstform aufläuft. Die ersten Spielminuten waren geprägt von einer starken Defensive und konzentrierten Abschlüssen im Angriff. Mosbach fand keine strategischen Lösungen und mussten die Buchener Tor für Tor davonziehen lassen. Wie im Rausch erspielten sich die Hausherren in der ersten Hälfte schon früh einen soliden Vorsprung von 11:4.

Bei all der Euphorie mussten die TSV-Herren zur Halbzeit einen großen Dämpfer hinnehmen. Mit dem Halbzeitpfiff verletzte sich Fabian Fürst ohne gegnerische Einwirkung am Knie und musste die Partie vorzeitig beenden.

So zeigte die Heimmannschaft schnell, dass sie hemmungslos an ihre Spielweise aus der ersten Hälfte anknüpften. Obwohl die Mosbacher all ihre Kräfte mobilisierten, um vielleicht doch noch etwas zu reißen, ließen sich die TSV-Jungs nicht beirren und spielten die Gäste durch lange Angriffe mit erfolgreichem Torabschluss müde. Der Wille der Kreisstädter war gebrochen und die TSV-Herren konnten nun auf dem Spielfeld locker aufspielen und den Vorsprung weiter ausbauen. Die Herren des TSV Buchen netzten in der letzten Sekunde des Spiels noch einmal zum Endstand von 37:20 ein und durften sich nach dem Abpfiff über eine souveräne Heimleistung freuen.

Nach einer kurzen Weihnachtspause geht es für die Landesliga-Handballer bereits am 8. Januar weiter. Auch in der Rückrunde hat der TSV Buchen viel vor und möchte seine komfortable Tabellensituation im oberen Drittel weiter verteidigen.