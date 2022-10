Eine ganz klare Sache

SG Leutershausen II – TV Hardheim 20:30

Hardheim: Müller, Beger (beide Tor), Ballweg (4 Tore), Engels (3), Huspenina (2), Steinbach (3), Gärtner (1), P. Ohlhaut (3), Käflein (2), Winter (1), M. Ohlhaut (5), Erbacher (2), Withopf (3), Küpper (1).

Hardheims Handballer bleiben in der Badenliga auf Erfolgskurs. Nach dem grandiosen Sieg gegen Birkenau vor Wochenfrist wurde nun auch die Hürde in Leuterhausen genommen. Damit haben Hardheims Handballer nicht nur ein positives Punktekonto, sondern sich auch in der Tabellenplatz weiter nach vorne gearbeitet.

Erneut durfte Hardheims Trainer Lukas Dyszy mit allen Mannschaftsteilen zufrieden sein. Dies unterstreicht auch die Tatsache, das sich beim 20:30-Auswärtssieg insgesamt zwölf Spieler in die Torschützenliste eingetragen haben. Auch wenn Hardheims Coach die Chancenauswertung in den ersten 20 Minuten bemängelte, war der TVH in allen Belangen des Spiels überlegen und ging die Sache trotz des vermeintlich schwachen Gegners von Beginn konzentriert an.

Zur Pause schon klar vorne

Bereits nach zehn Minuten hatte man einen Drei-Tore-Vorsprung inne. Das war natürlich ideal, um sein eigenes Spiel aufzuziehen. Leutershausens Coach musste schon früh eine Auszeit nehmen, um seinem Team Anweisungen zu geben, wie man auf Hardheim Überlegenheit antworten könnte. Viel hatte dies allerdings nicht genutzt, denn der TVH eilte mit vier Treffern in Folge bereits zur Pause auf 13:6 davon. Für eine gewisse Vorentscheidung war es eigentlich noch zu früh, doch der TVH machte auch nach dem Seitenwechsel da weiter, wo er vor der Pause aufgehört hatte. Insofern war die Partie natürlich schon sehr früh entschieden.

Keinerlei Zweifel mehr

Nach zehn Minuten in der zweiten Hälfte war der Vorsprung der Gäste sogar auf neun Tore angewachsen. Jetzt gab es überhaupt keinerlei Zweifel mehr, dass die beiden Punkte nach Hardheim gehen würden. Dennoch ließ Hardheims Coach seine Jungs weiterhin konzentriert aufspielen, auch wenn sich die Gastgeber schon mehr oder weniger längst aufgegeben hatten.

Winter mit Treffer Nummer 30

Zehn Minuten vor dem Ende hatte Lars Engels den Vorsprung auf 13:25 ausgebaut. Niklas Winter durfte sich letztlich mit Treffer Nummer 30 ebenfalls noch in die Torschützenliste eintragen. Damit war Hardheims klarer Sieg in trockenen Tüchern.

Mit diesem schönen Erfolg im Gepäck trat der TV Hardheim die lange Heimreise an und darf sich auf sein nächstes Badenliga-Heimspiel am kommenden Samstag gegen die Spielgemeinschaft St. Leon/Reilingen freuen.