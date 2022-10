Nach der gewonnen Partie gegen Dossenheim steht für den TV Hardheim am morgigen Samstag der nächste große Brocken in der Badenliga an. Gegner ist dann der TSV Birkenau, der möglichst schnell wieder dorthin kommen möchte wo er hergekommen ist. Gemeint ist der Weg zurück in die Handball-Oberliga wo die Bergsträßer im letzten Jahr noch auf Punktejagd gegangen sind.

175 Birkenauer ...