Ein Derby macht den Anfang

Der nächste große Heimspieltag steht Samstag für die Handballer des TSV Buchen der nächste größere Heimspieltag an. Den Anfang macht die zweite Mannschaft des TSV Buchen im Derby gegen die zweite Vertretung aus Hardheim um 16 Uhr. Nach der knappen Niederlage gegen die HSG Heilbronn II gilt es wieder, zurück in die Spur zu finden. Momentan steht die Mannschaft mit 6:14 Punkten auf Rang sieben. Die Gäste aus Hardheim stehen auf Position vier. Die Herren von Coach Kirchgessner sind heiß, einen Sieg im Derby einzufahren, um weitere Punkte für den Klassenerhalt in der Bezirksklasse zu sammeln.

Die Frauen dürfen um 18 Uhr die SG Degmarn-Oedheim in der heimischen Halle begrüßen. Für die Handballerinnen des TSV geht es nach einer sehr langen Winterpause wieder um Punkte. Im ersten Saisonspiel des Kalenderjahres 2022 ist der Tabellenführer der Bezirksliga zu Gast. Die Damen stehen mit 9:3 Punkten aktuell auf Platz vier.

Motivierter Gegner

Zur Primetime am Samstag um 20 Uhr kommt es in der Sport- und Spielhalle Buchen zum ersten Heimspiel der ersten Herrenmannschaft in der Meisterrunde der Landesliga. Zu Gast wird der TV Schriesheim sein. Man erwartet einen hochmotivierten Gegner, der sich nach dem Unentschieden gegen die TSG Plankstadt weitere Punkte auf sein Konto verbucht hat. Das Hinspiel gegen die Schriesheimer vor einigen Wochen war heiß umkämpft. Nach einer spannenden Schlussphase trennten sich beide Mannschaften unentschieden. Über drei Monate ist es mittlerweile her, dass der TSV Buchen sein letztes Handball-Heimspiel bestritten hat. Das Ziel für jeden Spieler von Coach Wiener ist klar. Die Heimstärke nutzen, damit weitere zwei Punkte auf das Konto des TSV Buchen wandern.

Für Zuschauer gilt daher die 2G-Regelung und die Pflicht, in der Halle eine FFP2-Maske zu tragen. nir