Ein Bruch im Spiel

TV Bammental – HG Königshofen/Sachsenflur 24:20

Königshofen/Sachsenflur: Sander, Berthold (beide Tor), Hilpert (3), Deis (6), Weiß, Burger, Bohlender , Henschel, David Fischer (2), Buchinger, Nick Mayer (2), Luca Marco Bleckmann (1), Samuel Bleckmann (3), Hartnagel (3).

Nach einem gelungenen Start in die Landesliga-Hauptrunde am vergangenen Wochenende wollten die Herren der HG Königshofen/Sachsenflur nachlegen. Gefordert waren sie dabei auswärts gegen den TV Bammental. Doch es setzte eine Niederlage.

Zu Beginn der Begegnung setzte sich keines der beiden Teams entscheidend ab und die Führung wechselte permanent. Die HG agierte aus einer soliden Abwehr heraus und erzielte im Angriff die notwendigen Tore, um mit einer 11:10-Führung in die Halbzeitpause zu gehen.

Die zweite Hälfte starte, wie die Erste endete, hart umkämpft und keine der beiden Mannschaften setzte sich nachdrücklich ab. Nach 47 gespielten Minuten, kam es beim Spielstand von 16:17 jedoch zu einem Bruch im Spiel der HG. In dieser Phase der Partie erzielte man acht Minuten keinen eigenen Treffer, und die Hausherren setzten sich mit vier Toren ab. Der HG fehlte in dieser Phase der Begegnung die Dynamik und Zielstrebigkeit in den Angriffssituationen. Diesen Rückstand holte man nicht mehr auf und musste ich am Ende mit 20:24 geschlagen geben.

Nach diesem Rückschlag gilt es, diese Woche besonders konzentriert zu trainieren und gezielt die Schwächen der Partie zu analysieren, bevor am 30. Januar die dritte Begegnung der Hauptrunde gegen den TV Eppelheim II ansteht. sr

