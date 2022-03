Eggenstein feiert einen Kantersieg

Die Handballer der HSG Dittigheim/ T. haben auch ihr zweites Verbandsliga-Abstiegsrundenspiel verloren. Im Rückspiel gegen Eggenstein boten die Gäste zwar einen aufopferungsvollen Kampf, unterlagen aber deutlich mit 25:33. Den Ausfall der von Ehler und Karl kompensierten die Keupp-Mannen nicht, so kassierte man letztlich auch zu viele Gegentore. Es dauerte, ehe die TG ins Rollen kam, bis zum 4:3 schienen die Gäste mithalten zu können. Dann aber setzten sich die Hausherren mehr und mehr durch und erspielten sich in der 19. Minute beim 12:6 erstmals einen Sechstorevorsprung. Doch Aufgeben gibt es bei der HSG nicht, mit unbändigem Kampfgeist schaffte man drei Minuten vor der Halbzeit beim 14:13 den Anschluss. Doch bis zum Pausenpfiff setzte sich Eggenstein beim 16:13 wieder ab. Nach Wiederbeginn überraschten die Gäste ihren Gegner mit und zwei Toren innerhalb von 30 Sekunden und kamen auf 16:15 heran. Aber Eggenstein ließ sich nicht schocken, nahm das Spiel wieder in die Hand und setzte sich Tor um Tor ab. Beim 31:21 nach 53 Minuten hatte man zum ersten Mal zehn Tore Vorsprung. Aber die HSG gab nicht auf und verkürzte bis zum Schlusspfiff den Abstand noch. Für die HSG spielten: Gluhak, Klotz (beide Tor), Rother (7), Böhlecke, Stein, König, Maier, Reichhard (7), Bloser (6), Hilpert (1), Ackermann (1), Liebe, Engert (3). mjk

