Dieser Auswärtssieg war nie gefährdet

Am vergangenen Sonntag absolvierten die Landesliga-Herren der HG Königshofen/Sachsenflur die dritte von insgesamt zehn Begegnung in der Hauptrunde der Saison 2021/2022. Nach der enttäuschenden Niederlage gegen den TV Bammental am vergangenen Wochenende war allen Akteuren die Wichtigkeit der Begegnung bewusst. Gegner Eppelheim II war trotz seiner bisher geringen Punkteausbeute in der laufenden Saison nicht zu unterschätzen, denn die meisten Resultate, auch gegen die Spitzenmannschaften, in der Vorrunde fielen meist knapp aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Beginn der Partie taten sich die Gäste sich in der Deckung schwer mit den kleinen und flinken Rückraumspielern des Gegners. Doch nach einer entsprechenden Findungsphase konnte man einen gefestigten Abwehrverbund stellen. In der Folge war insbesondere die Abwehr die Basis eins erfolgreichen Spiels. Gerade die zentrale Deckung im Zusammenspiel mit Torhüter Sander trug dazu bei, dass die Gäste sich in den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte absetzten. Entsprechend ging es bei einem Spielstand von 9:14 in die Pause.

Mahnende Worte

Konstantin Kaiser spielte für die HG beim Auswärtssieg groß auf. © Renk

In ihrer Halbzeitansprache richteten die Trainer Maag/Meder mahnende Worte an das Team, hatte man doch vergangene Woche die Pausenführung nicht über die volle Spielzeit bringen können. Doch diesmal brillierte die HG durch eine konstante zweite Halbzeit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gerade das Tempospiel resultierend aus einer starken Abwehr ermöglichte das eine oder andere einfache Tor. Ein Schlüssel zum Erfolg war dabei ebenfalls die Steigerung der Torausbeute vom Sieben-Meter-Strich in der zweiten Hälfte, wo Mayer sich als treffsichere Alternative entpuppte. Die letzten zehn Spielminuten durfte dann in Person von den Bleckmann-Brüdern, Burger, Kaiser und Bauer ein blutjunges Team ihr Können auf dem Spielfeld zeigen, was ihnen gut gelang.

Nach 60 Minuten konnten die „Mannen in Rot“ zufrieden auf eine souveräne Begegnung zurückblicken. Der ungefährdete 26:20-Sieg brachte zwei weitere wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt ein.

Die noch ausstehenden drei Begegnungen in der Fremde, beginnend mit dem TSV Birkenau II am nächsten Wochenende, sollen ähnlich positiv gestaltet werden, um im März vor heimischem Publikum schon einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht zu haben.

Um dies zu realisieren ist die Mannschaft gewillt, unter der Woche in den Trainingseinheiten weiter konzentriert zu arbeiten, um auch Rückschläge und Ausfälle kompensieren zu können. sr

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3