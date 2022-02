Die Punkte müssen her

Nachdem der ursprüngliche Spieltermin aufgrund einiger Coronafälle bei der HG Königshofen/Sachsenflur verschoben werden musste, sind die Taubertälerinnen am Sonntag, 27. Februar, um 15.30 Uhr in Dielheim gefragt. Der TV Victoria Dielheim befindet sich derzeit mit 0:14 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Handball Badenliga der Frauen.

Für die Gegnerinnen ist das Spiel am Sonntag erst das zweite seit November. Die Mannschaft war lange aufgrund der Coronaverordnungen nicht spielfähig, weshalb das Hinspiel 2:0 für die HG Königshofen / Sachenflur gewertet wurde.

Konstanz gefragt

Doch auch die HG-Frauen, die derzeit auf dem vierten Platz stehen, mussten in die Abstiegsrunde der Badenliga. Um diese in einer möglichst günstigen Konstellation zu bestreiten, gilt es, am Sonntag die Punkte mit ins Taubertal und damit auch in die Abstiegsrunde zu nehmen. Dafür ist es jedoch nötig, eine konstante Mannschaftsleistung in Angriff und Abwehr über die gesamte Spielzeit zu stellen.

Allerdings war dies in den vergangenen Spielen aufgrund personeller Engpässe kaum möglich. Hinzu kommt die aufgrund der Coronafälle erschwerte Trainingssituation. Ein Lichtblick ist allerdings, dass die HG-Mannschaft auf die Unterstützung einiger Spielerinnen der A-Jugend und zweiten Mannschaft bauen können.

Mit dem nötigen Siegeswillen und einem großem Kampfgeist sowie einer geschlossenen Mannschaftsleistung sollte das Ergebnis am Ende dann zugunsten der HG-Frauen ausfallen. hgd