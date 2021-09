Die Jungen sollen etwas lernen

Während die „höherklassigen Handballer“ erst im Oktober mit ihrer Saison beginnen, startet der Handball-Bezirk Heilbronn-Franken nun schon in die Runde 2020/21. Mit dabei sind auch drei Mannschaften der HG Königshofen/Sachsenflur. die „Erste“ spielt weiterhin in der Landesliga.

Männer 2 Kreisliga B Staffel 2

Die zweite Mannschaft besteht vor allem aus ehemaligen Spielern der höherklassigen Männermannschaften. Sie haben immer noch Lust am Handball-Sport und bilden mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe die zweite Mannschaft. Zusätzlich können die jungen Spieler sich noch einiges von den erfahrenen abschauen. Saisonziel ist, verletzungsfrei unter die vorderen Plätze zu kommen.

Herren 3 Kreisliga B Staffel 1

Im Perspektivteam der HG versucht Trainer Heiko Maag jungen Spielern die Möglichkeit zu bieten, Spielpraxis zu sammeln, um später Alternativen für das Landesliga Team zu werden. Die Spieler zwischen 17 und 23 Jahren trainieren einige Einheiten bei der ersten Mannschaft mit und haben eine zusätzliche Trainingseinheit, um sich individuell zu verbessern. Saisonziel ist ein guter Mittelfeldplatz und vor allem die persönliche Weiterentwicklung der einzelnen Spieler.

Frauen 2 Kreisliga A

Die Reserve der Frauen-Badenliga-Mannschaft startet an diesem Wochenende wieder in die neue Saison. Im Vordergrund soll der Spaß am Mannschaftssport stehen. Saisonziel ist, sich gut zu schlagen und im oberen Mittelfeld zu landen.

Die Mannschaften starten an diesem Wochenende in die neue Saison. Wegen dem Königshöfer Messemarkt wird in Lauda in der Sporthalle gespielt. Zuschauer sind unter Einhaltung der gültigen Coronaregeln willkommen. Den Auftakt macht am Sonntag die zweite Fraue-Mannschaft um 15 Uhr gegen die HSG Heilbronn 3. Gegen HSG Heilbronn 2 spielt die dritte Männermannschaft um 17 Uhr.

