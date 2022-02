Die HSG muss in die Abstiegsrunde

TV Großsachsen II – Dittigheim/Tauberbischofsheim 33:26

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Gluhak, Ziegler (beide Tor), Rother (8/4), Ehler (4), Maier, Karl (3), Reichhard (3), Bloser (3), Hilpert, Liebe (3), Ackermann (2), Engert.

Schade, schade, HSG Dittigheim/ TBB! Die unerwartet klare Niederlage beim Tabellennachbarn besiegelt die Teilnahme des Keupp-Teams an der Abstiegsrunde der Handball-Verbandsliga. Großsachsen liegt jetzt vier Pluspunkte voraus, die die HSG bei zwei noch ausstehenden Partien zwar theoretisch noch aufholen könnte, aber dann ginge es bei Punktgleichheit um den direkten Vergleich, und in dem ist die Drittligareserve nun um drei Treffer besser. Der TVG hat damit die Teilnahme an den Meisterplayoffs sicher, während es für die Taubertäler nach Abschluss der Hauptrunde gegen die drei Tabellenletzten der Südstaffel um den Klassenerhalt und den Verbleib in der Verbandsliga geht.

Von Beginn an wurde deutlich, dass der TVG sich viel für dies Partie vorgenommen hatte. Noch kompromissloser als vor Wochenfrist ging man in der Abwehr zur Sache, und kaufte so den HSG-Angreifern recht schnell den Schneid ab. Nur bis zum 10:10-Zwischenstand in der 22. Minute hielt man mit, doch dann setzte sich die vor allem physische Überlegenheit der Gastgeber mehr und mehr durch. Vorentscheidend dann eine Phase, als der HSG bei eigener Überzahl kein Treffer gelang, während der TVG zweimal erfolgreich war. So setzte sich das Heimteam bis zur Pause auf 14:11 ab, und wie schon in einigen Spielen zuvor schwächten sich die Gäste praktisch mit dem Pausenpfiff durch eine völlig unnötige Zeitstrafe.

Torhüter waren kein Faktor

In Überzahl schaffte Großsachsen dann nach Wiederbeginn das 15:11, und damit war für die HSG die Messe praktisch schon gelesen. Einmal kam man bei 17:14 noch auf drei Tore Differenz heran, doch mit zunehmender Spieldauer zogen die „Germanen“ immer weiter davon. Die sonst so starken HSG-Schlussleute waren diesmal kein entscheidender Faktor, und dem erst kurz von einer Coronaerkrankung genesenen Viktor Bodo merkte man die körperliche Schwäche deutlich an, er konnte seinem Team keine Impulse verleihen. Lediglich Tobias Ehler zeigte wie schon in Hinspiel eine couragierte Angriffsleistung, und der junge Elias Liebe konnte mit insgesamt drei Treffern vom Kreis mehr als sonst auf sich aufmerksam machen.

Am Ende gewann Großsachsen deutlich mit 33:26, womit der TVG nach dem 28:24-Heimsieg der HSG vor einer Woche den direkten Vergleich klar für sich entschied. mjk

