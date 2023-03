Nach einer vierwöchigen Spielpause wird nun die Männermannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur wieder in das Spielgeschehen der Landesliga eingreifen. Am morgigen Samstag, 4. März, steht für die Taubertäler die nächste schwere Aufgabe an. Auswärts wollen die Jungs des Trainerteams Maag/Meder/Fischer gegen den direkten Tabellennachbarn TV Hemsbach ihre „Rückrunden-Krise“ endlich und am

...