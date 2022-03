Die Ausfälle wiegen zu schwer

HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim – TG Eggenstein 21:28

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Gluhak, Klotz (beide Tor), Rother (5/1), Ehler, Karl (6), Reichhard (3), Hilpert (2), Liebe, Ackermann (3), Engert (2).

Trotz dreier gehaltener Siebenmeter und weiterer Glanzparaden konnte Chris Gluhak die Niederlage seines Teams nicht verhindern. © Jutta Muck

Das in der Vorschau zu dieser Partie angekündigte Personalproblem erwies sich für die gastgebende HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim als zu groß: Aufgrund mehrerer Ausfälle durch Verletzung und Coronafolgen konnte man neben dem Ersatztorwart nur mit zwei Auswechselspielern antreten. Und bereits in der zweiten Spielminuten fiel ein TG-Angreifer dem zuletzt so starken Tobias Ehler so unglücklich auf das Bein, dass dieser verletzt vom Feld musste und nicht mehr eingesetzt werden konnte.

Trainer Keupp blieb damit nur noch ein Wechselspieler, und das war ein etatmäßiger Kreisläufer. Die Gäste waren mit einem kompletten Kader angereist, konnten regelmäßig durchwechseln und das Tempo ständig hochhalten. Dem konnten die aufopfernd kämpfenden Hausherren nicht über die volle Spielzeit hinweg standhalten, so dass es letztlich doch zu einer klaren Heimniederlage kam.

Dabei begann die Partie verheißungsvoll: Der erste TG-Angriff wurde abgefangen, Max Engert spielte einen langen Pass auf den sofort gestarteten Hannes Ackermann, der den beinahe zu lang geratenen Ball im Sprung fing und direkt aus der Luft zum 1:0 verwandelte. Doch schon beim nächsten Gästeangriff der Schock mit der Verletzung von Ehler, und das war für die HSG der Anfang vom Ende. In der Folgezeit produzierte man ungewohnt viele technische Fehler und schwache Torwürfe, so dass Eggenstein sich langsam absetzte. Selbst zwei Siebenmeter verwerteten die sonst sicheren Schützen nicht. Hätte nicht Chris Gluhak im Tor vorübergehend sein Tor vernagelt – er hielt innerhalb weniger Minuten zwei Strafwürfe, einen sogar inklusive Nachschuss - hätten die Gäste zur Pause schon höher als mit 11:8 geführt.

Fan macht Schiri aufmerksam

Unmittelbar nach der Pause erhöhten die Gäste auf 12:8, doch dann schwächte sich die TG vorübergehend selbst, als man plötzlich mit sieben Feldspielern in der Abwehr stand. Weder die Gästebank noch die Unparteiischen merkten dies zunächst, erst als die Zuschauer lautstark auf den überzähligen Spieler aufmerksam machten, reagierten die Schiris und stellten folgerichtig einen Gästespieler vom Feld. Die HSG nutze diese numerische Überlegenheit zu zwei schönen Treffern durch Samuel Hilpert von Rechtsaußen.

Doch für ein echtes Aufbäumen reichte das nicht. Mit zunehmender Spielzeit machte sich der Kräfteverschleiß bei den Gastgebern immer deutlicher bemerkbar, so dass Eggestein zu leichten Toren kam und schließlich deutlich mit 21:28 die Punkte entführte.

