Deshalb ist Hardheim Außenseiter

Ab Samstag wird es spannend in der Handball-Badenliga. Nach Abschluss der Hauptrunde schließen sich nahtlos die Play-off Paarungen an, aus denen letztlich die Auf- und Absteiger ermittelt werden. Mit dem erreichten vierten Tabellenplatz in der Vorrunden Gruppe A gehört der TV Hardheim zu den acht Mannschaften aus beiden Gruppen, die um den Aufstieg spielen. In Vor- und Rückspiel wird dabei der Sieger ermittelt, der letztlich eine Runde weiterkommt. Der TVH bestreitet zunächst ein Heimspiel gegen den Tabellenersten der Gruppe B, und dies ist die Mannschaft von der SG Heidelsheim/Helmsheim. Anwurf ist um 19.30 Uhr in der Walter-Hohmann-Sporthalle.

„Dies ist natürlich ein schwerer Brocken“, äußert sich Hardheims Trainer Lukas Dyszy vor der Partie, der den Gegner zusammen mit der Mannschaft aus Viernheim zugleich als Titelfavorit sieht. „Da muss schon alles passen, um im Heimspiel entsprechend vorlegen zu können“, schätzt Hardheims Coach die Sache ganz nüchtern ein. Der zeigte sich zugleich erfreut, dass nach zahlreichen Corona-Ausfällen nach drei Wochen erstmals wieder mehr als zehn Spieler am Training teilnehmen konnten. Hoffnungen hegt er auf die Rückkehr von Philipp Steinbach und Dustin Leiblein zum Donnerstagtraining (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet), dann wäre seine Mannschaft sogar fast komplett, da sich der Einsatz von Thomas Withopf bei aktuell positivem Befund erst am Spieltag entscheidet.

„Die Kondition und auch die Sicherheit im Angriffsspiel hat durch die Ausfälle stark gelitten“, ist sich Hardheims Coach bewusst und freut sich zusammen mit seiner Mannschaft auf das Highlight der Saison mit dem ersten Playoff-Spiel am Samstag in eigener Halle.

Gute Erinnerung

Mit Sicherheit wird sich Hardheims akribisch arbeitende Coach wieder ein passendes Konzept ausdenken, um den Titelfavoriten schlagen zu können. Gerne erinnert man sich in Hardheim an das letzte Aufeinandertreffen, als man nach einem spektakulären Auftritt den Gegner kurz vor Schluss noch in die Knie gezwungen hatte. Auf solch einen Tag hofft man natürlich auch wieder am Samstag.

Nur eine Woche später folgt dann bereits schon das Rückspiel in Heidelsheim/Helmsheim und dabei wird sich dann zeigen, wer die nächste Runde erreicht und weiter vom Aufstieg träumen darf.