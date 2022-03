Deshalb hat der Gegner den Druck

Der TV Hardheim trägt am Mittwoch sein Nachholspiel in Friedrichsfeld aus und kann dabei nach gesicherter Teilnahme in der Aufstiegsrunde zu Handball-Oberliga ganz entspannt aufspielen. Nach zweiwöchiger Spielpause aufgrund von Corona-bedingter Spielabsagen kann Hardheims Trainer Lukas Dyszy mit Sicherheit nicht auf alle seine Spieler zurückgreifen, da fast die Hälfte der Mannschaft davon betroffen war. Erst im heutigen Abschlusstraining wird sich zeigen, wer morgen das Trikot überstreifen kann. Mit Robin Steinbach hat sich zumindest ein etatmäßiger Spieler zurückgemeldet, während hinter zahlreichen Mannschaftskollegen noch ein dickes Fragezeichen steht ob man den Belastungen bereits gewachsen ist um in Friedrichsfeld dabei zu sein.

Daheim ungeschlagen

Für die Gastgeber ist diese Partie von enormer Bedeutung. Nur bei einem Sieg kann man sich noch Hoffnungen machen an der Aufstiegsrunde teilzunehmen. In eigener Halle sind die Friedrichsfelder bisher noch ungeschlagen, was vielleicht auch daran liegt das man dort auf den gewohnten Einsatz von Ballharz verzichten muss. Auch wenn das Hinspiel in Hardheim verloren ging, rechnen sich die Gastgeber durchaus gute Chancen aus diese Partie für sich zu entscheiden. Auf Hardheimer Seite steht man nach den zurückliegenden Erfolgen voll im Flow und möchte natürlich auch die Partie in Friedrichsfeld trotz der vielen „Nebenbaustellen“erfolgreich bestreiten.

Hardheims Coach Lukas Dyszy hat seine Spieler von der Heimstärke des Gegners hingewiesen und verlangt deshalb wiederum vollen Einsatz seiner Aktiven. Den möglichen Vorteil für die Gastgeber besser mit dem Spiel ohne Harzanwendung umgehen zu können möchte Hardheims Trainer nicht zum Thema machen. Er appelliert vor allem an seine Abwehr inklusive Torleute über 60 Minuten alles zu geben um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Das Rezept mit Tempogegenstößen zu einfachen Toren zu kommen sollte auch in Friedrichsfeld als probates Mittel Anwendung finden und damit lag man ist man auch in den vergangenen Spielen sehr gut gefahren. „Es wird sicherlich nicht einfach in Friedrichsfeld, doch mit einer geschlossenen Mannschaftsleitung sollte ein Sieg möglich sein,“ so Hardheims Coach.