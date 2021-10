Der TSV Buchen hält im „Derby“ die HG klar nieder

Buchen – Königshofen/S. 28:21

Starker Start des TSV Buchen in die Handball-Landesliga-Saison: Der TSV gewann das „Derby“ gegen die HG Königshofen/Sachsenflur überraschend mit 28:21.

Für die HG war es hingegen eine harte Bauchlandung. Nachdem der Saisonstart mit einem klaren und überzeugenden Heimsieg gegen den TV Bammental glückte, hatte man sich auch für dieses Spiel auch etwas ausgerechnet. Personell konnte das Trainer-Duo Maag/Meder dabei nicht aus dem Vollen schöpfen. Die HG-Urgesteine David und Marius Fischer fehlten. Torhüter Jonas Berthold verletzte sich am Mittwoch im Training, so dass Andre Zahner nach drei Jahren sein Comeback im Tor des Landesligisten feierte.

Nach einem ausgeglichenen Spielbeginn gelang es dem TSV Buchen in der neunten Minute erstmals mit drei Toren davonzuziehen. Die HG schaffte es zu diesem Zeitpunkt nicht, klarste Torchancen zu nutzen und war in der Abwehr oft zu zaghaft. Diese Defizite konnten die Gäste durch das gesamte Spiel nicht ablegen. Beim Stand von 14:12 wurden die Seiten gewechselt.

Doch auch nach der Pause kam die Heimmannschaft besser ins Spiel und stellte schnell wieder einen Drei-Tore-Vorsprung her. In der 42. Minute verkürzte die HG auf 20:21. Zu dieser Zeit schien das Spiel, auch wegen eines stark parierenden Andre Zahners, zu kippen. Doch was sich in der Folge ereignete, wurde den Ansprüchen der HG nicht gerecht: Eine Überzahl wurde zum wiederholten Male nicht genutzt werden, ein weiterer Siebenmeter und etliche Großchancen wurden ausgelassen.

Es schien als hätten die Spieler den Mut und den unbedingten Siegeswillen verloren. Nach fünf Minuten ohne Tor auf beiden Seiten, erzielte schließlich der TSV den nächsten Treffer und die HG ließ diese Chance, das Spiel auszugleichen, leichtfertig aus. Anschließend verkürzte die HG in der 49. Minute auf 21:22, doch danach funktionierte gar nichts mehr. Technische Fehler im Angriff und fehlende Bissigkeit in der Abwehr sorgten dafür, dass die Buchener sich in einen Rausch spielten und ab der 50. Minute kein Gegentor mehr zuließen.

Am Ende gewannen die Gastgeber das Spiel verdient mit 28:21. Auch in der Höhe geht dieser Sieg für den TSV Buchen vollkommen in Ordnung, denn im Gegensatz zur HG gaben sich diese nie auf wollten den Derbysieg einfach mehr.