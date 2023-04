Der Sprung auf Platz 5 ist möglich

Im letzten Heimspiel der Saison trifft der Handball-Badenligist TV Hardheim Am Samstag um 19.30 Uhr auf die TSG Plankstadt und möchte dabei seine Heimbilanz „krönen“. Drei Spiele in Folge hat die Mannschaft von Trainer Lukas Dyszy bereits in den zurückliegenden Wochenenden gewonnen und dabei durchweg überzeugen können. Im vierten Heimspiel hintereinander möchte man daran anschließen und sich letztlich auch mit einer guten Leistung bei den Zuschauern bedanken, die Samstag für Samstag mit ihrem Kommen die Mannschaft unterstützen und damit ihren Anteil zu den Erfolgen beisteuern.

Dabei werden mit Dustin Leiblein, Christian Ernst, Marius Gärtner und Niklas Küpper vier Spieler verabschiedet, die in den letzten Jahren das Trikot des TVH getragen haben und zur neuen Saison nicht mehr auflaufen werden.

Sportlich gesehen ist die Partie gegen Mannheims Vorstädter ein „erweitertes Spitzenspiel“. Mit einem Sieg wahrt der TVH seine Chance, auf Platz fünf springen zu können, während der Gegner wohl im Mittelfeld der Tabelle hängenbleiben wird. Dies sollte Motivation genug für den TVH sein, nochmals alles zu geben, auch wenn erst mit der finalen Begegnung bei Oftersheim/Eutingen II eine Woche später die Runde wirklich beendet ist.

Im Hinspiel hatte man sich ein Unentschieden erkämpft und damit zumindest die damalige Negativserie mit drei Niederlagen in Folge beendet. Im Heimspiel sollte schon ein Sieg her. Damit könnte man zumindest punktgleich mit TSV Rot/Malsch bleiben, vorausgesetzt, der kann seine Aufgabe beim Tabellendritten aus Pforzheim positiv gestalten. Bei einer Niederlage von Rot und einem gleichzeitigen Sieg des TVH gegen Plankstadt läge man zwei Punkte vorne auf dem fünften Tabellenplatz einnehmen.

Dafür wird sich die Mannschaft nochmals mächtig ins Zeug legen auch wenn es letztlich nur noch um die „Goldene Ananas“ geht. Gefeiert wird am am Ende aber auf alle Fälle, egal wie das Ergebnis ausfällt. Dafür hat sich der TV Hardheim wieder einige Überraschungen für die Fans ausgedacht.