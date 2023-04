Der Meister siegt und feiert standesgemäß

Richtig krachen ließen es die Buchener Landesliga-Handballer während ihrem letzten Heimspiels der Saison: Der Sieg gegen den SV Waldhof Mannheim fiel mit 32:18 ebenso standesgemäß aus wie die anschließende Meister-Feier gemeinsam mit den Fans. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Wiener steigt nun in die Verbandsliga auf, bleibt zusammen und wird dort versuchen, mit ihrer Geschlossenheit den Klassenerhalt zu erreichen. Sascha Weimer (8) war bester Buchener Werfer beim letzten Heimsieg der Saison. Zum Abschluss steht am Samstag das Spiel in Mosbach an. mf/Bild: Sophia Walter

