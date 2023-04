Der Glaube an den eigenen Willen

Die Handballerinnen der HG Königshofen/Sachsenflur bestreiten ihr letzten Saisonspiel in der Badenliga am Sonntag, 30. April, um 18 Uhr beim TSV Rot-Malsch, der aktuell auf dem fünften Tabellenplatz steht und somit eigentlich als klarer Favourit in die Partie geht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Hinspiel im Dezember haben jetzigen Gastgeberinnen bereits für sich entscheiden können, als die HG in der Tauber-Franken-Halle mit 22:29 unterlag.

Die Außenseiterrolle zeigt, wie schwierig die Aufgabe für die Handballerinnen aus dem Taubertal ist, denn das Spiel entscheidet über den Klassenerhalt in der Badenliga. Sollte die SG Stutensee/Weingarten ihr Spiel am Samstag gewinnen, steht man sicher auf einem der drei Abstiegsplätzen und man muss daher die Partie in Rot gewinnen, um nicht abzusteigen.

Mehr zum Thema Handball-Badenliga, Frauen Abschluss der englischen Woche Mehr erfahren Handball-Badenliga, Frauen SGH-Frauen haben Platz drei sicher Mehr erfahren

Die vergangene Woche wurde genutzt, um an den kleinen Fehlern zu arbeiten. Schließlich soll die Mannschaft spielerisch noch einmal alles aus sich heraus holen.

Der starke Wille und die Leistungsbereitschaft sollen dann am Sonntag dann den Klassenerhalt sichern. hgd