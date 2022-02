Der erste Sieg soll eingefahren werden

Mit einem Unentschieden und einer Niederlage sind Buchens Landesliga-Handballer in die Meisterrunde gestartet. Zuletzt verlor man beim Ligaprimus SG Nußloch 17:24. Aufsseiten der Buchener hatte man allerdings mit einige Ausfällen und Blessuren kämpfen, so dass man nur mit einem dezimierten Kader nach Nußloch reiste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Niederlage ist trotzdem um einige Tore zu hochausgefallen, trotzdem war Trainer Wiener mit der Leistung seiner Mannschaft grundsätzlich zufrieden. Mit in Summe 13 Zeitstrafen und drei Disqualifikationen war man aufseiten der Buchener auch fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl, obwohl es sich nicht um ein überhartes Spiel gehandelt hat.

Am Samstag, 5. Februar, findet nun auch, vorbehaltlich einer kurzfristigen Absage auf Grund Corona, dass erste Heimspiel in der Meisterrunde statt. Gegner ist hier der bereits aus der Vorrunde bekannte TG Laudenbach. Anpfiff in der Sport- und Spielhalle in Buchen ist wie üblich um 20 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für Zuschauer gilt gemäß der aktuellen Corona-Verordnung die 2G-Regelung und die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske im Innenraum. Aufgrund der aktuellen Pandemielage, wünschen sich die Buchener Handballer, dass Zuschauer vorab einen Schnelltest durch.

In Nußloch spielten und trafen für den TSV Buchen: F. Nirmaier, C. Rohmann (beide Tor), R. Weber (6), L. Große (1), S. Beck, M. Weis (1), J. Weis, C. Kleinert, C. Schmitt, S. Röckel (3/2), S. Weimer (5), K. Dosch (1). sir