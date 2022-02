Der Druck auf die HSG ist weiter gestiegen

Die Handball-Herren der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim empfangen am Samstag um 19.30 Uhr den TVG Großsachsen II zum Verbandsliga-Heimspiel. Die Hausherren waren am vergangenen Wochenende spielfrei, allerdings hat sich ohne ihr Zutun ihre Ausgangsposition in der Tabelle deutlich verschlechtert.

Die direkten Konkurrenten Mosbach und Großsachsen punkteten, Mosbach holte durch ein Nachholspiel in dieser Zeit sogar drei Punkte. Danach haben die beiden Teams, welche die HSG in der Tabelle noch überflügeln müsste, um der Abstiegsrunde zu entrinnen, beide neun Pluspunkte auf dem Konto, gegen über sechs Punkten der Taubertäler. Und jetzt geht es für die HSG innerhalb von acht Tagen zweimal gegen Großsachsen II. Das Ziel für die Keupp-Mannen ist damit klar vorgegeben: Im Heimspiel muss ein Sieg her, und auch das Rückspiel eine Woche später darf nicht verloren werden.

Mut machen kann den Gastgebern dabei die starke Leistung in den letzten beiden Heimspielen, die jeweils deutlich gewonnen wurden. Kann die HSG an diese Leistung anknüpfen, ist ein Erfolg über die Gäste aus Großsachsen durchaus möglich. Die Gäste können kaum mit Verstärkung aus ihrer ersten Mannschaft rechnen, denn die kämpft in der 3. Liga selbst gegen den Abstieg und hat am Sonntag ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust.

Allerdings hat auch Trainer Keupp ein paar Sorgen: Mehrere seiner Spieler plagen sich noch mit Blessuren herum, und es ist noch keineswegs sicher, dass man mit der stärksten Formation auflaufen kann.

Aber wie Trainer Martin Keupp sagt: „Egal, wer am Samstag auf der Platte steht, jeder weiß, dass er 120 Prozent geben muss! Nur ein Sieg zählt!“ mjk