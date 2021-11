Nach zwei spielfreien Wochenenden geht es für Hardheims Handballer an diesem Wochenende nun wieder um wichtige Punkte in der Handball-Badenliga. Dabei kommt es am Sonntag, 14. November, zum Aufeinandertreffen zwischen der SG Heddesheim und dem TVH.

Zu diesem Auswärtsspiel (Anpfiff: 17.30 Uhr) hat sich nach langer Verletzungspause auch wieder Dustin Leiblein zurückgemeldet, der in

...