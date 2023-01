Bundesligist zu Gast in TBB

Passend zur Handball WM in Polen und Schweden kommt es in Tauberbischofsheim zeitgleich zu einem richtigen Handball-Leckerbissen. Der HC Erlangen (1. Bundesliga) bereitet sich auf die Rückrunde vor und bestreitet ein Testspiel gegen die SG BBM Bietigheim (2. Bundesliga) in der Grünewald-Sporthalle in Tauberbischofsheim. Die Partie findet am Freitag, 20. Januar, um 18 Uhr statt.

Gerade bei dem ambitionierten Handballclub aus Erlangen wird mit Sicherheit der ein oder andere bekannte Spieler oder namhafte Person mit von der Partie sein. Mit Steffen Fäth, Sebastian Firnhaber, Nico Büdel und Tim Zechel hat Erlangen Spieler in seinen Reihen, die sich schon das Nationalmannschaftstrikot überziehen durften.

Aber auch auf den Trainerbänken gibt es so einige Highlights zu sehen. Beim HC sitzt mit dem Isländer Olafur Stefansson ein absoluter Weltstar und der wohl bekannteste Co-Trainer in der Bundesliga auf der Auswechselbank. Auf der Bietigheimer Seite ist ebenso ein ehemaliger Ausnahmespieler zu finden. Der einstige Weltklasse-Handballer Iker Romero aus Spanien nimmt seit der Saison 2021/2022 das Traineramt beim Zweitligisten ein. tk