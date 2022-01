Bürde der schlechten Startphase zu schwer

Das erste Badenliga-Spiel des Jahres bestritten die HG-Frauen in der Sporthalle Lauda gegen die SG Nußloch. Die Vorfreude war bei den Spielerinnen, trotz dass nicht in der heimischen Halle gespielt werden konnte, groß. Trainer Gabor Toth wies die Mannschaft darauf hin, das schnelle Konterspiel der Gegnerinnen zu unterbinden und zu versuchen die technischen Fehler weitestgehend zu vermeiden.

Allerdings verpassten die Frauen in Rot die Anfangsphase. Durch unnötige Ballverluste, die von den Nußlocherinnen eiskalt mit Kontern ausgenutzt wurden und die zu offene Abwehr zogen die Gäste in der achten Spielminute mit 6:1 davon. Auch lag das Pech bei den Gastgeberinnen, da viele freie Würfe lediglich an den Pfosten des Tors gingen. Die Ansprache vom Trainer in der Auszeit sollte nicht die Wende des Spiels bringen. Jedoch wurde danach der Kampfgeist der HG-Frauen in der Abwehr geweckt. Wichtige Bälle wurden erkämpft, was zum Spielstand von 5:11 (22.) führte. Bis zur Halbzeit gelang es der Heimmannschaft nicht, noch weiter ranzukommen. Der Pausenstand lautete: 6:13.

Die Ansprache von Trainer Gabor Toth war deutlich: „Wir müssen unsere Chancen im Angriff besser nutzen, um die Tordifferenz zu verringern.“ Gesagt getan. Mit Hilfe der Fans kam die HG frischer und mit Kampfeswillen aus der Pause. Mit einem 3:0 Lauf wurde der Rückstand verringert. Durch gehaltene Bälle seitens der Torhüterin und gute Rückraumwürfe im Angriff gelang es der HG, in der 42. Minute erstmals auf drei Tore ranzukommen. Allerdings wurde der Rückstand nicht weiter verringert, da Nußloch wieder konsequenter spielte und die HG im Angriff zu schnell abschloss.

So musste man eine Heimniederlage gegen die SG Nußloch bei einem Endstand von 20:25 hinnehmen. Nächste Woche geht es nach Wiesloch. hgd

