Buchener gewinnen souverän

TSV Buchen – TSG Plankstadt II 35:21

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TSV Buchen: Rohmann, Nirmaier (beide Tor), Zaiser (4), Kraft (2), Weber (9), Große, Beck (4), Marcel Weis (1), Janik Weis (2), Rohmann, Schmitt (5), Röckel (8/3).

Nach dem hart erkämpften Auswärtssieg gegen Rot/Malsch, durften sich die Herren wieder einmal auf ein Heimspiel freuen. Die Badenligareserve aus Plankstadt hatte in den letzten Partien oft gezeigt, dass sie in solchen besonderen Spielen eine extra Portion Motivation mitbringen und die ein oder andere Mannschaft im oberen Drittel der Tabelle ärgern konnten. Somit hieß es gegen die Gäste volle Konzentration und Einsatz zu zeigen.

Mehr zum Thema Handball Sieg in der Schlusssekunde Mehr erfahren Handball, Landesliga HSG-Pflicht mit Böhlecke-Kür Mehr erfahren Handball, Landesliga HSG kommt nicht ins Spiel Mehr erfahren

Von Anfang an drückten die Hausherren dem Spiel ihren Stempel auf. Die Offensive fand die Lücken in der gegnerischen Abwehr und versenkte konzentriert die Kugel im Tor. Nach einer viertel Stunde Spielzeit hatte man sich bereits einen komfortablen Vorsprung von 10:5 erarbeitet. Doch in den folgenden Minuten fanden die Gäste zurück in ihr gewohntes Angriffsspiel. Fahrlässigkeiten der Buchener luden die Plankstädter zu leichten Toren ein und die Spieler des TSV sahen zu, wie der Abstand Stück für Stück schmolz. Kurz vor der Halbzeit gaben die Buchener noch einmal Gas und gingen mit einer vier Tore Führung von 15:11 in die Kabine.

In der Ansprache lobte Coach Wiener die Leistung seiner Männer, fand jedoch auch deutliche Worte zum Leistungseinbruch und der Wurfausbeute. Mit dem Ziel, das Tempo anzuziehen und die Lücken in der Abwehrreihe zu schließen, schickte der Trainer seine Jungs wieder auf der Platte.

Schon zu Beginn der zweiten Hälfte erkannte man deutlich die Temposteigerung der Wiener Jungsund der TSV setzte sich mit zehn Toren ab. Trainer Wiener nutzte die Situation, um den jüngeren Spielern Spielerfahrungen zu ermöglichen und schickte sie auf die Platte. Die Gäste ergaben sich ihrem Schicksal und griffen nicht mehr entscheidend in das Spielgeschehen ein. Zum Schluss durften sich die Hausherren über einen deutlichen 35:21 Heimsieg freuen.

Nach der erfüllten Pflichtaufgabe kommt es am Samstag, 25. März, um 19.30 Uhr zum Spitzenduell der Landesliga bei der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim.