Buchen lässt nichts anbrennen

TSV Buchen – HSG Weschnitztal II 34:16

Buchen: Rohman (1 Tor), Noe (beide Tor), Zaiser (3), Kraft (1), Weber (1), Große (3), Beck (1), M. Weis, J. Weis, Kleinert, Schmitt (4/davon 3 Siebenmeter), Röckel (5/1), Weimer (12), Dosch (2).

Die HSG war erst zu Beginn dieser Spielzeit vom Hessischen Handballverband nach Baden gewechselt und war somit eine große Unbekannte für das Landesligateam aus Buchen.

Angereist waren die Gäste zwar als Tabellenletzter, unterschätzen wollte man sie deshalb aber keinesfalls. Durch gute Arbeit in der Abwehr machte der TSV dann recht schnell deutlich, dass man dieses Spiel hochseriös angeht. Immer wieder war es Sascha Weimer, der durch schnelle Ballgewinne zu einfachen Toren kam. So sah sich der Gästetrainer schon in der 12. Spielminute beim Spielstand von 9:3 gezwungen, sein Team-Timeout zu nutzen.

Anschließend kam es, auch durch einige personelle Rotationen auf Seite der Buchener, etwas zum Bruch im TSV-Spiel und die Gäste arbeiteten sich wieder auf 12:8 heran. Beim Stand von 16:10 wurden schließlich die Seiten gewechselt.

Die Anfangsminuten des zweiten Spielabschnitt gleichen dann fast denen des ersten Spielabschnitt. Durch leichte Ballgewinnen im Abwehrverband kam der TSV Buchen immer wieder zu schnellen Gegenstoßtoren, besonders in Person von Sascha Weimer, der zwölf Treffer zum Sieg seiner Mannschaft beitrug. So war nach gespielten 40 Minuten beim deutlichen Spielstand von 25:12 bereits die Vorentscheidung bereits gefallen. TSV-Trainer Wiener nutzte die verbleibende Zeit, um allen seinen Akteuren Spielzeit zugeben. Diesen gelang es, die Führung weiter auszubauen. Lediglich der gutaufgelegten Gästetorhüter verhinderte für die HSG noch Schlimmeres. Am Ende gab es ein hochverdientes 34:16 in dieser Landesligapartie.

In ihrem nächsten Spiel trifft der TSV am Samstag, 22. Oktober, auswärts auf die hochgehandelte Mannschaft des TV Schriesheim. srö