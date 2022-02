Bloß keine Überraschung zulassen

Mit drei Heimspielen in Folge geht der TV Hardheim in die finalen Begegnungen der Badenliga-Vorrunde. Ein Scheitern, das heißt das nichterreichen der Meisterrunde, ist zwar rechnerisch noch möglich, doch als Tabellenführer mit derzeit bestechender Form sollten die Jungs von Trainer Lukas Dyszy auch ihr Restprogramm erfolgreich beenden können um die Aufstiegsrunde zu erreichen.

Erster Gegner ist am Samstag ab 19.30 Uhr das Perspektivteam aus Leutershausen, das als krasser Außenseiter nach Hardheim reist, wohlwissend das der TVH in eigener Halle nur schwer zu bezwingen ist. Darin liegt auch bereits die Gefahr für die Gastgeber diese Partie auf die leichte Schulter zu nehmen, davor warnt auch deren Trainer Dyszy. „Auch gegen einen vermeintlich leichten Gegner müssen wir 100 Prozent Leistung bringen, sonst kann in der Badenliga so eine Partie schnell verloren gehen.“

Auch am Samstag muss Hardheims Trainer auf die beiden Verletzten Robin Steinbach und Torhüter Jörn Müller verzichten, dennoch ist ihm nicht bange vor der Begegnung. Bereits das Hinspiel haben die „Erftäler“ klar gewonnen und alles andere als ein weiterer Sieg wäre eine faustdicke Überraschung.

Die Gäste haben voriger Woche in Eppelheim recht deutlich gewonnen und damit gezeigt, was sie zu leisten imstande sind. Dies bestätigt auch die knappe Niederlage eine Woche zuvor gegen Heddesheim, die auch Hardheims Trainer Lukas Dyszy nicht verborgen blieb.

Corona-Regelungen

Letztlich sind Hardheims Aktive so ehrgeizig und so mannschaftsdienlich in allen bisherigen Spielen aufgetreten, dass man sie nicht zusätzlich motivieren muss – zumal ein Heimspiel ansteht.

Die aktuellen Regelungen zum Besuch der Walter-Hohmann-Halle können auf der Homepage der TVH- Handballer nachgelesen werden.

