Bleibt die HSG im Aufwind?

Für die kommende Auswärtspartie der HSG Dittigheim/ Tauberbischofsheim steht das schwere Duell gegen den SV Waldhof Mannheim 07 auf dem Plan. Nach dem letzten Heimsieg sind vor allem in personeller Hinsicht die Fragezeichen im Taubertal groß.

Vier Siege aus vier Spielen – die Bilanz der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim wirkt makellos, doch wie so oft, trügt der Schein. Gerade in den letzte beiden Auftritten, auswärts beim TV Hemsbach und zuhause gegen die HSG Weinheim/Oberflockenbach, zeigten sich offensichtliche Baustellen im Taubertal. Doch auch die personelle Situation beim Landesligisten erfordert weiterhin Kreativität des Trainer-Trios König/Engert/Stein.

Der kommende Gegner belegt aktuell den zwölften Tabellenplatz der Landesliga mit einem Punkteverhältnis von 2:8. Wie schon in der Vorwoche gilt es jedoch, der tabellarischen Situation nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Denn trotz der eher mauen Bilanz, verfügt der SV über eine starke Offensive, die bis auf das Auftaktspiel stets mindestens 25 Tore markierte. Die Ergebnisse der letzten Runde zeigen zudem, dass die „Buwe“ niemals aufgeben. Konnte Waldhof in der Vorrunde lediglich drei Punkte einheimsen, folgten sechs Siege aus zehn Spielen in der Abstiegs-Runde der letztjährigen Landesliga. Am Ende wurde so ein ungefährdeter zweiter Platz erspielt und der Ligaverbleib gesichert.

Es wiederholt sich demnach das bereits oft zitierte Credo. In einem schweren Auswärtsspiel, zu ungewohnter Anwurf-Zeit an einem Sonntag, mit fehlendem Haftmittel und personellen Engpässen wird es einzig darum gehen, das HSG-Spiel auf die Platte zu bringen. Die bisherigen Auftritte haben gezeigt, dass die Mannschaft entsprechende Leistungen erbringen kann. Jeder Einzelne auf dem Spielfeld muss jedoch zu jeder Zeit auch dazu bereit sein.

Insofern wird das Team auch darauf angewiesen sein, dass man wieder auf den Rückhalt der eigenen Fans hoffen darf. Angepfiffen wird die Partie um 18 Uhr in der Herbert-Lucy-Sporthalle in Mannheim.