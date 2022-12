Bittere Niederlage zum Jahresende

HG Königshofen/Sachsenflur – TSV Rot-Malsch II 23:25

Für die Herren der HG Königshofen/Sachsenflur fand am Sonntag das letzte Spiel der Hinrunde der Landesliga Rhein-Neckar-Tauber statt. Die HG empfing die Reserve des TSV Rot-Malsch. Auf Papier waren die Rollen klar verteilt. Die Hausherren hofften auf einen weiteren Heimsieg. Leider gesellten sich zu den Langzeitverletzten Mayer und Bleckmann kurzfristig noch Weis und Deis, so dass das Trainiertem einige Umstellungen in der Defensive und Offensive vornehmen musste.

Diese Neuausrichtung führte zu Beginn zu einem eher zähflüssigen Spiel, besonders in der Offensive taten sich beide Mannschaften schwer. So fiel das erste Tor für die Mannen um Maag/Meder/Fischer erst in der 6. Spielminute, die Gäste benötigten sogar bis zur 10. Spielminute. In einer sehr torarmen, aber spannenden Partie erarbeitete sich die HG zwar eine 11:10-Halbzeitführung, glänze dabei aber selten.

In der zweiten Hälfte erwischte die HG einen guten Start und erspielte mit einem 2:0-Lauf eine Drei-Tore-Führung, um in der Folgezeit komplett den Faden zu verlieren. Die Reserve des TSV Rot-Malsch kämpfte sich ins Spiel zurück und gingen in Führung.

Vier-Tore-Vorsprung

Technische Fehler und Unzulänglichkeiten in der Defensive ermöglichten der Spielgemeinschaft einen Vier-Tore-Vorsprung. Die HG Königshofen/Sachsenflur versuchte zwar noch einmal, das Spiel zu drehen, doch es gelang lediglich um zwei Tore zu verkürzen und man musste eine bittere 23:25-Heimniederlage einstecken.

Diese Begegnung zeigte, dass der zweite Anzug noch nicht so gut passt, wie erhofft und man den Ausfall von gleich vier Leistungsträgern diesmal nicht kompensieren konnte. Mit diesem Ergebnis beendet die HG Königshofen/Sachsenflur das Jahr und damit auch die Hinrunde der Landesliga Rhein-Neckar-Tauber mit sechs Minuspunkten. Trotzdem haben die Handballer eine erfreuliche Halbserie gespielt und steht zurecht unter den ersten drei Mannschaften. Die kurze Winterpause wird genutzt, um Verletzungen auszukurieren und an den richtigen Stellschrauben zu drehen, um eine ähnlich erfolgreiche Rückrunde zu spielen.