Bezirkspokale 20/21 werden beendet

Die Pokalwettbewerbe der Frauen und Senioren der vergangenen Saison werden nun im Fußballbezirk Hohenlohe zu Ende gespielt. Bei den Frauen geht es am Sonntag 18. Juli, um 17 Uhr mit dem Halbfinale zwischen dem TSV Pfedelbach und der SGM Weikersheim/Markelsheim weiter. Da die SGM Westernhausen II auf das Halbfinalspiel verzichtet, steht die SGM Crailsheim II/Jagstheim bereits als Endspielgegner fest. Das Endspiel findet am Sonntag 25. Juli, um 17 Uhr statt. Die Senioren spielen am Samstag, 17. Juli, um 17 Uhr folgende Halbfinals: SV Gründelhardt – Spfr. Bühlerzell, SV Morsbach – TSV Kupferzell. Das Endspiel findet am Samstag, 24. Juli, um 17 Uhr statt. rst

