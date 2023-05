Benefiz-Match beim TV Hardheim

Bevor die harte handballlose Zeit beginnt, können sich die Hardheimer Handballfreunde am Samstag, 6. Mai, zur „gewohnten Zeit“ um 19.30 Uhr noch einmal auf einen ganz besonderen Event in der Walter-Hohmann-Halle freuen: Zum 10. Jubiläum des Aufstiegs in die Badenliga gibt es als „Dank an die besten Fans der Liga“ ein Match zwischen der Meistermannschaft von 2012/13 und der aktuellen jungen Garde des TVH mit großem Rahmen-Programm, dessen Reinerlös dem Hardheimer Krankenhaus zu gute kommt.

Aus dem damaligen Kader gehören Henrik Bischof, Philipp und Robin Steinbach und Thomas Withopf noch immer als Leistungsträger zum Kern des aktuellen Badenliga-Teams. Christian Ernst und Dustin Leiblein haben gerade erst mit Ablauf der Saison ihre Karriere beendet und mit Trainer Lukas Dyszy ist noch ein weiterer „Veteran“ an Bord.

Und es ist etwas Großartiges gelungen, was den tollen Mannschaftsgeist und die bis heute andauernde Kameradschaft des Aufstiegsteams dokumentiert: Es wird ein Wiedersehen mit sämtlichen, teilweise inzwischen beruflich über ganz Süddeutschland versprengten Spielern geben – also mit Johannes Ackermann, Thomas Farrenkopf, Dino Hohmann, Sam Meckelein, Konrad Michel, Dr. Niko Neuhaus und Juraj Pekar und auch Trainer Bernd Becker. Selbstverständlich sind auch die nach wie vor in der Heimat gebliebenen Dominik und Steffen Gärtner, Lukas Schneider und Co-Trainer Jürgen Weimann dabei.

Beim Kräftemessen der „alten Hasen“ mit den „jungen Wilden“ auf dem Spielfeld wird sicherlich mehr der Spaß und weniger der Kampf im Vordergrund stehen und sicherlich wollen auch die mittlerweile nicht mehr aktiven Altstars ihr Können nochmals aufblitzen lassen.

Dazu gibt es ein attraktives Rahmenprogramm für jung und alt, das den Abend garantiert zu einem großen Fest für die ganze Handballfamilie werden lässt: Tombola für Kinder und für Erwachsene mit Sachpreisen und sportlichen Gewinnen, 7-m-Werfen und Handballer „zum Anfassen“. Für rockige Musikunterhaltung sorgt „Thrashflegel“.

Gekommen um zu bleiben

Und was könnte besser dazu passen als das Motto zur ersten Badenliga-Runde, das die Mannschaft in den 10 Jahren eindrucksvoll bestätigt hat: „Gekommen um zu bleiben“.