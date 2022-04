Bei einem Sieg ist die HG sicher Erster

Für die Landesliga-Herren der HG Königshofen/Sachsenflur steht am Samstag um 16 Uhr mit der Begengung gegen die SG HD-Leimen bereits das letzte Auswärtsspiel der Landesliga-Saison 2021/22 an. Für das Team des Trainerduos Maag/Meder würde ein Sieg bedeuten, dass man ein Spiel vor dem Rundenende bereits den ersten Platz der Landesliga-Abstiegsrunde sicher inne hätte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gegner aus Leimen hingegen steckt noch voll im Abstiegskampf. Die Heimmannschaft muss, um auch im kommenden Jahr in der Landesliga zu spielen, das Spiel gegen die „Mannen in Rot“ erfolgreich bestreiten und ebenso eine Woche später gegen den SV Waldhof Mannheim beide Punkte sichern. Dementsprechend werden die Spieler der HG auf ein hochmotiviertes Heimteam treffen, handelt es sich bei der anstehenden Partie doch schon um ein erstes Finale um den Klassenerhalt für Leimen. Dementsprechend möchte die Mannschaft von Maag / Meder den Akteuren aus Leimen bestmöglich gegenübertreten und einen letzten Auswärtssieg in der zu Ende gehenden Runde einfahren.

Probleme schon in der Vorrunde

Dass dies kein leichtes Unterfangen wird sollte allen Akteuren der HG jedoch bewusst sein. So hatte man in der Vorrunde erhebliche Probleme mit den Treffsicheren Außenspielern und dem halb Linken des Gegners. Nur durch eine geschlossene Mannschaftsleistung gelang es dem Team von Maag/Meder einen sieben Tore Rückstand in der zweiten Halbzeit nochmals zu drehen und das Spiel schlussendlich zu gewinnen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Personell wird es bei den Gästen aus dem Taubertal wie so häufig einige Veränderungen geben, nichtsdestotrotz wird man eine schlagkräftige Truppe aufbieten können, welche dem Gegner alles abverlangen wird. sr