B-Jugend spielt um die „Deutsche“

HSC Coburg – DJK Rimpar 19:24

AdUnit urban-intext1

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat sich eine Jugendmannschaft der DJK Rimpar für die Teilnahme an der Endrunde um die Deutschen Meisterschaft qualifiziert. Sieben Tage nach dem knappen Hinspiel-Sieg (17:16) gewann die B-Jugend der DJK das Rückspiel beim HSC 2000 Coburg mit 24:19. Der Grundstein für diesen Erfolg wurde bereits in der ersten Hälfte gelegt „Es ist ein riesiger Erfolg für uns alle. Unsere Spieler, unser Trainerteam, unser Physioteam und auch all unsere Trainer, die in den letzten Wochen zwar nicht mit der Mannschaft trainieren könnten, aber die die Jahre zuvor r extrem gute Arbeit geleistet haben,“ so Jugendkoordinator und B-Jugendtrainer Bastian Krenz. Damit geht es in 14 Tagen vermutlich in einem Viererturnier um den Einzug ins Halbfinale. djk