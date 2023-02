Auswärtssieg wäre extrem wichtig

Die Badenliga-Handballerinnen der HG Königshofen/Sachsenflur machen sich am morgigen Samstag, 25. Februar, 02.2023, auf die Fahrt zur SG Stutensee-Weingarten in der Nähe von Karlsruhe, um die nächsten zwei Punkte mit ins Taubertal zu nehmen. Die Gegnerinnen der SG Stutensee-Weingarten stehen derzeit mit 8:16 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz der Badenliga. Damit sind beide Mannschaften punktgleich, denn auch die HG Königshofen/Sachsenflur kann eine 8:16-Punkte-Bilanz vorweisen.

Nachdem die Taubertälerinnen die letzten drei Heimspiele in Folge für sich gewonnen haben, möchten sie nun auch auswärts an diese Leistungen anknüpfen, um im Kampf um den Abstieg den Anschluss zum Mittelfeld zu halten. Ein Sieg gegen die Mannschaft der SG Stutensee-Weingarten würde dies ermöglichen. Vermeidet man, wie in den Spielen zuvor, unnötige technische Fehler im Angriff und spielt dazu in der Abwehr konsequent, könnten eventuell die beiden wichtigen Punkte auf dem eigenen Konto verbucht werden. hgd