Auswärts beim Liga-Neuling

Das zweite Auswärtsspiel der Saison steht für die Badenliga-Handballerinnen der HG Königshofen/Sachsenflur auf dem Programm. Am Sonntag gastiert die HG beim Aufsteiger St. Leon/Reilingen II.

Auch wenn man sich im letzten Heimspiel gegen die TSG Wiesloch am Ende geschlagen geben musste, will man an den guten Aktionen in der Abwehr und im Angriff anknüpfen. Deshalb gilt für die kommende Partie am Sonntag konzentriert in der Abwehr zu arbeiten und vorne klare Chancen herauszuspielen. Die Partie bietet jedoch eine große Unbekannte: Mit der HSG St. Leon/Reilingen II treffen die Taubertälerinnen auf einen Liga-Neuling, der sich bislang bestens in der neuen Spielklasse zurechtfindet und so derzeit den zweiten Tabellenplatz inne hat.

Hinzu kommen die bereits andauernden Personalsorgen der HG-Frauen, die auch am Sonntag wieder auf einige Leistungsträgerinnen verzichten müssen. Eine spannende Partie also, in der die Handballerinnen aus Königshofen einiges in die Waagschale werfen müssen. hgd