Aufgeholt, aber nicht gewonnen

Königshofen/Sachsenflur – HG Saase 25:25

Königshofen/Sachsenflur: M. Wilm, K. Kürten (beide Tor), J. Adelmann (6), S. Fürst (5), L. Ruppert, L. Eckert (2), A. Schmitt, A. Winkler (4), S. Bärlein (3), F. Lang (5 davon 2 Siebenmeter).

Trotz ihrer fünf Tore war auch Sophia Fürst nicht zufrieden mit dem 25:25 der HG-Frauen. © Sascha Renk

Nach langem Warten konnten die Badenliga-Frauen der HG Königshofen Sachsenflur wieder in der Tauber-Franken-Halle antreten. Vor heimischem Publikum wollte man die nächsten zwei Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der Badenliga erlangen. Ausgehend vom Tabellenstand, war die Heimmannschaft von Trainer Toth mit 8:2 Punkten Favorit. Die Gegnerinnen standen zu diesem Zeitpunkt mit 1:9 Punkten am Tabellenende. Vor dem Spiel appellierte Trainer Toth nochmal an seine Mannschaft, die Mannschaft aus Saase keinesfalls zu unterschätzen.

Der Beginn der Partie war recht ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten anfänglich Schwierigkeiten und so stand es nach sieben Minuten 4:4. Von nun an wurde das Spiel der Heimmannschaft durch einen unkonzentrierten Angriff und viele technische Fehler dominiert. Zu schnelle Abschlüsse und einfache Ballverluste wurden von der Mannschaft aus Saase genutzt und so hielt sie stetig einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Auszeit bringt nichts

Mit einer Auszeit versuchte Trainer Toth in der 21. Minute sein Team neu zu fokussieren. Klare Strukturen im Angriff und konzentrierte Ballabspiele sollte der Schlüssel sein, den Rückstand aufzuholen. Trotz der Ansprache schaffte man es nicht, konsequent genug zu spielen. Der Halbzeitstand war 12:14.

Die Pause nutzen die „Damen in Rot“, um neue Kraft für die zweite Hälfte zu tanken. Erneut appellierte Trainer Toth an sein Team, den Kopf jetzt nicht hängen zu lassen und gemeinsam für die zwei Punkte zu kämpfen. Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten allerdings die Gegnerinnen. Sie erspielten sich in den ersten fünf Minuten einen Vorsprung von 17:12. Eine Zwei- Minuten-Strafe für Saase erweckte in den Gastgeberinnen neuen Ehrgeiz und man verkürzte mit einer Vier- Tore-Serie den Spielstand auf 16:17. Von nun an erkämpfte man um jeden Ball in der Abwehr und schaffte es in der 45. Minute das erste Mal, die Führung zu übernehmen. Fünf Minuten vor Ende der Partie fehlte es der HG Königshofen/Sachsenflur an letzter Kraft und man konnte die Führung nicht halten und die Gegnerinnen erzielten noch den Ausgleich zum 25:25.

Abschließend kann man sagen, dass der Kampfgeist der Damen Mannschaft der HG Königshofen Sachsenflur verantwortlich für den einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt war. Dennoch muss man den Fokus in der nächsten Woche auf den Angriff legen, um im Rückspiel am kommenden Samstag beide Punkte behalten kann. hgd

