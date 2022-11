Aufgabe erscheint lösbar

Nach mittlerweile acht von 24 Begegnungen haben sich die Landesliga-Männer der HG Königshofen/Sachsenflur in der Spitzengruppe festgesetzt.

Lennard Burger nutzte zuletzt seine Chance im Rückraum. © Sascha Renk

Nach Pluspunkten rangieren die Mannen um Trainertrio Maag/Meder/Fischer aktuell sogar auf der Spitzenposition und haben lediglich einen Minuspunkt mehr als die HSG Dittigheim/ Tauberbischofsheim zu verzeichnen.

Nach dem deutlichen Heimsieg vom vergangenen Wochenende gegen den Tabellenletzten (wir berichteten) reisen die „Jungs in Rot“ nun am Samstag nach Mannheim. Dort treten die Mannen aus dem Taubertal um 20 Uhr beim SV Waldhof Mannheim an. Mit 4:12 Punkten rangieren die Handballer aus dem Rhein-Neckar-Gebiet zwar aktuell in den hinteren Tabellenregionen, zu unterschätzen sind die Gastgeber besonders daheim jedoch nicht. Alle Punkte haben die Waldhöfer bisher in heimischer Halle eingefahren. Besonders bemerkenswert ist dabei das Unentschieden gegen die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim Ende Oktober.

Doch die Zielsetzung aufseiten der HG Königshofen/Sachsenflur ist dennoch klar: Man will trotz der angespannten Personalsituation weiter Punkte sammeln, um die gute Ausgangsposition zu stärken.

Personell gibt es weiterhin einige Ausfälle zu beklagen. Besondere die langfristigen Ausfälle im Rückraum stellen die Trainer dabei Woche für Woche vor Herausforderungen. Diese Situation ist jedoch anderseits auch für Spieler aus der „zweiten Reihe“ die Chance auf Spielminuten und eine positive Entwicklung.

In den zurückliegenden Wochen ist dies meist erfolgreich gelungen und so hofft die HG Königshofen/Sachsenflur auf eine weitere erfolgreiche Auswärtsfahrt. sr