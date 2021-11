Auf Platz 1 der Tabelle gesprungen

SG Leutershausen II – TV Hardheim 20:28

Hardheim: Ernst, Müller (beide Tor), Engels (2 Tore), Huspenina (4/davon 2 Siebenmeter), P. Steinbach (3), Bischof (5), Ohlhaut (2), Gärtner (3), Erbacher (4), Withopf (3), Küpper (2), R. Steinbach.

Der TV Hardheim hat auch die Hürde in Leutershausen genommen und bleibt im Rennen um die Aufstiegsplätze in der Spur. Die Gäste waren in allen Belangen überlegen.

Mit vier Treffern in Folge verschafften sich die Hardheimer gleich Sicherheit für die Begegnung. Nach rund zehn Minuten waren dann auch die Gastgeber aufgewacht und kamen in den Folgeminuten Tor um Tor wieder heran. Nach knapp 15 Minuten schnupperten sie nach dem 5:6-Anschlusstreffer wieder Morgenluft. Für den TVH war dies allerding zugleich das Signal. die Zügel wieder anzuziehen Bei einer Auszeit wurde die neue Marschroute für die letzten Minuten der ersten Hälfte mitgegeben, was letztlich auch fruchtete, denn die Gäste gingen schließlich mit einer 12:9-Führung in die Halbzeitpause.

Auch zu Beginn Der zweiten Hälfte waren die Gäste sehr präsent und dominierten die Partie. Dies drückte sich auch in Zahlen aus: Nach rund 40 Minuten und einer 17:12-Führung war man endgültig auf der Siegerstraße. Auffallend auf Hardheimer Seite war, dass die Tore auf die ganze Mannschaft verteilt waren und sich jeder Spieler mit mindestens zwei Treffern in die Torschützenliste eintragen durfte. Dies spricht für eine wiederum vorbildliche Teamleistung.

Die Schlussminuten gehörten letztlich auch gänzlich den Gästen, die keinerlei Mühe hatten den Vorsprung über die Ziellinie zu bringen und am Ende auch in dieser Höhe verdient mit einem klaren Ergebnis und weiteren zwei Punkten im Gepäck die Heimreise antraten.

Ein großes Lob zollte Trainer Lukas Dyszy seiner Mannschaft, die damit den fünften Sieg in Folge erzielte und durch nach dem Sieg von Friedrichsfeld in Plankstadt sogar auf den ersten. Tabellenplatz kletterte. Jetzt freut man sich im Lager des TVH auf das Spitzenspiel am kommenden Samstag gegen Plankstadt.