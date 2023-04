Auf den Heimsieg folgt die Party

TV Hardheim – TSG Plankstadt 31:27

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hardheim: Ernst, Müller (beide Tor), Engels (5), Huspenina (10/5) P. Steinbach (1), Bischof (2), P. Ohlhaut (2), Winter (1), Erbacher (3), Withopf (1), M. Ohlhaut (1), R. Steinbach (2), Küpper (2), Gärtner (1).

Vier Heimspiele, vier Siege – diese Bilanz kann sich sehen lassen. An Hardheims Dominanz in heimischer Halle konnte auch die TSG Plankstadt nicht rütteln, die am Samstagabend nicht die spielerischen Mittel fand, um zu punkten und letztlich nach der 27:31-Niederlage mit leeren Händen dastand.

Mehr zum Thema Handball Wohl dem, der einen „Siebenmeter-König“ hat Mehr erfahren Handball Große Stimmung wird erwartet Mehr erfahren Handball Der Sprung auf Platz 5 ist möglich Mehr erfahren

Die Siegesserie des TVH hat am Samstag wiederum zahlreiche Zuschauer angelockt, die längst erfahren haben, dass aus einem hochklassigen Handballspiel inzwischen ein regelrechtes Event geworden ist. Sportlich gesehen wollte man seinen Fans im letzten Heimspiel der Rückrunde noch einiges bieten und letztlich auch den vierten Sieg in Folge einfahren. Zumindest sportlich gesehen hat man dieses Ziel erreicht, auch wenn die ganz große Spannung und das Kribbeln am Samstagabend fehlte, da man sich zwischendurch bereits einen neun Tore Vorsprung erarbeitet hat.

Sportlich gesehen setzte der TVH von Beginn an die Akzente und war bereits nach sieben Minuten mit 5:1 in Front, ehe auch die Gäste ins Spiel fanden und innerhalb von nur drei Minuten den Ausgleich erzielten. Die Gastgeber waren davon keineswegs geschockt, spielten ihre Angriffe stets so lange aus, bis sich die Gelegenheit fand, abzuschließen und hatten damit auch Erfolg. Nach 20 Minuten war der Vorsprung erneut auf vier Tore angewachsen und zu diesem Zeitpunkt schien es, als hätten die Gäste ihr Pulver bereits verschossen, da spielerisch einfach zu wenig kam, um den TVH in Verlegenheit zu bringen. In der Folge nahm man einen beruhigenden 18:12-Vorsprung mit in die Pause.

Gastgeber trafen nach Belieben

Auch im zweiten Spielabschnitt änderte sich nichts an Hardheims Überlegenheit, die Gastgeber trafen nach Belieben. Die Überlegenheit drückte sich letztlich auch deutlich im Spielstand aus, der nach 40 Minuten auf 23:15 angewachsen war. Damit sah man als Zuschauer bereits entspannt der Schlussphase entgegen, keiner glaubte mehr an eine Überraschung. Trotz des großen Rückstandes bemühten sich die Gäste, das Ergebnis erträglich zu gestalten, auch wenn sie längst einsehen mussten, dass ihr Ausflug ins Erftal sportlich gesehen nicht zum Erfolg führen würde. Jannik Huspenina (zehn Tore) setzte Hardheims letzten Treffer an diesem Abend, während Axel Schöffels Tor auf der Gegenseite zum 31:27-Endstand bereits im Jubel der Fans in der Walte-Hohmann-Halle unterging. Die ausgelassene Party folgte.

Mit der Auswärtsbegegnung nächste Woche bei der HG Oftersheim/Schwetzingen II gilt es, den fünften Tabellenplatz zu verteidigen. Damit könnte man beim TVH wiederum auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.