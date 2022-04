Anspruch auf die Vizemeisterschaft erneut eindrucksvoll untermauert

TSV Buchen – Hemsbach 30:22

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Buchen: Nirmaier (1), Rohmann (beide Tor), Jonas Weber (3), Kraft (1), Raphael Weber (3), Große (5), Beck (3), Röckel (6/6), Marcel Weis, Janik Weis (2), Weimar (2), Kleinert (2), Schmitt (1), Kai Dosch

Fabian Nirmaier erwischte einen Sahnetag im Buchener Tor. © TSV

Es war endlich wieder soweit. Nach einer Serie von Auswärtsspielen durften die Handball-Landesliga-Herren des TSV Buchen wieder vor heimischem Publikum antreten. Es war der TV Hemsbach zu Gast, mit dem man noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen hatte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der TSV agierte ab der ersten Sekunde der Partie hellwach. Eine solide Abwehr zwang die Hemsbacher zu Notwürfen, die ohne ihren Lieblingskleber, das Ziel meist verfehlten. Das schnelle Umschaltspiel der Herren aus Buchen funktionierte auf anhieb und ließ den Vorsprung Tor für Tor wachsen. Noch in der ersten Viertelstunde der ersten Halbzeit musste der Trainer aus Hemsbach die Reißleine ziehen und seine Jungs aufwecken. Doch die TSVler spielten weiter strukturierten Handball und ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Die Gäste mussten in der ersten Hälfte einiges investieren, um den TSV nicht weiter davonziehen zu lassen. Der Halbzeitstand lautete 14:10.

Coach Sebastian Wiener zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Männer. Er forderte für die zweite Hälfte die Konzentration weiter hochzuhalten und keine „Römerparty“ zu veranstalten. Aus dem Hinspiel hatte man schmerzlich gelernt, dass es gegen den TVH keine Verschnaufpause geben darf.

Schnell war alles klar

Schon in den ersten Minuten der zweiten Hälfte war klar, dieses Mal lassen sich die Buchener nicht die Butter vom Brot nehmen. Fabian Nirmaier erwischte im Tor der Hausherren einen Sahnetag und krönte seine besondere Leistung, mit einem Eintrag in die Schützenliste. Der Wille der Gäste war gebrochen. Die Hemsbacher kamen nicht mehr in die Partie rein und konnten keine Aufholjagd starten. Zum Ende der zweiten Hälfte verwalteten die Hausherren ihren Vorsprung und boten den Zuschauern im Angriffe noch den ein oder anderen Hingucker. Die Schlusssirene beendete die Partie beim Stand von 30:22. Die Revanche der Herren aus Buchen war geglückt und man konnte zum Ende der Rückrunde noch einmal zwei Punkte auf das Konto einsammeln.

Auf die Hausherren warten in den kommenden Wochen noch zwei Heimspiele. Den Anfang macht am nächsten Samstag die TSG Plankstadt II. Beginn ist um 20 Uhr in der Sport- und Spielhalle. Bis zum Rundenenede gilt es nun, den zweiten Platz in der Aufsitegsrunde zu ergattern. Meister kann der TSV nicht mehr werden. sir

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3