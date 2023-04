Anreise mit den eigenen Fans

Das Landesliga-Spiel zwischen den handballern des TV Mosbach und der HG Königshofen/Sachsenflur findet am Samstag, 22. April, um 20 Uhr in der Jahnhalle in Mosbach statt. Zuvor werden die beiden Reservemannschaften das Vorspiel bestreiten (18 Uhr).

Für beide Mannschaften ist es das vorletzte Spiel der Saison. Die HG Königshofen/Sachsenflur hat sich nach einer enttäuschenden Rückrunde auf Platz 5 der Tabelle eingependelt. Der TV Mosbach hat auf Platz 9 liegend mittlerweile den Klassenerhalt sichern. Im Hinspiel im Dezember musste der TV Mosbach eine 25:29-Niederlage in der Tauber-Franken-Halle hinnehmen. Nun hat man jedoch die Chance, vor heimischem Publikum Revanche zu nehmen und gegen die HG Königshofen-Sachsenflur zu punkten. Die wiederum möchte nicht weiter in der Tabelle abrutschen und mit einem Erfolgserlebnis ins letzte Saisonspiel gegen die Reserve des TSV Rot-Malsch am kommenden Samstag gehen.

Für die Reserve der HG Königshofen/Sachsenflur geht es in diesem Spiel um ein erfolgreiches letztes Spiel in der Kreisliga A, bevor sie ab nächstem Jahr in der Bezirksklasse antreten. Die erfahrenen Mannen um Meyer, Meder, Fischer, Zahner und Co. haben, nach der Niederlage des einzigen Verfolgers HSG Hohenlohe, bereits die Meisterschaft sicher.

Die Gäste reisen geschlossen mit einem Bus und den Fans an und wollen in der stimmungsvollen Halle ein attraktives Spiel präsentieren.