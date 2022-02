Andreas Wieser vernagelt das Tor: 45 Prozent gehaltener Bälle

Rimpar – Großwallstadt 31:29

Rimpar: Mallwitz, Wieser (1), Schmidt (4), Dayan (3), Kaufmann (5), Schömig (3), Sauer (1), Karle (2), Kovacic (1), Dürr (1), Böhm (1), Jaeger (1), Meyer (1), Merk (4), Brielmeier (3), Neagu.

Handball-Zweitligist Rimpar Wölfe hat das ersten Spiel des Jahres in eigener Halle gewonnen. Mit einer, vor allem in der zweiten Hälfte, sehr starken Leistung, siegten die Thomann-Schützlinge mit 31:29 gegen den TV Großwallstadt. Zur Pause war Rimpar noch mit 14:17 im Hintertreffen.

Die zweite Halbzeit startete Julian Thomann mit einem Torhüterwechsel, Andreas Wieser kam für Marino Mallwitz. Der TVG schaffte es nicht, den Vorsprung weiter auszubauen und ließ das „Wolfsrudel“ wieder herankommen. Alexander Merk, der damit weiterhin ohne Fehlwurf in dieser Saison bleibt, erzielte somit in der 39. Minute den Ausgleich zum 19:19. Die darauffolgenden torlosen zehn Minuten des TVG nutzte Rimpar optimal. Die Thomann-Schützlinge schafften es, das Ergebnis nach und nach deutlicher zu gestalten und allmählich auf 29:24 wegzuziehen. Zu verdanken war das vor allem auch Andreas Wieser, der mit starken 45 Prozent gehaltene Bälle ein herausragendes Spiel machte und sich sogar selbst in die Torschützenliste eintrug (55.). Kurz vor Schluss machte es das „Wolfsrudel“ dann nochmal spannend, als der TVG in Überzahl auf 28:29 herankam. Benedikt Brielmeier besiegelte jedoch, mit dem Tor zum 31:29 drei Sekunden vor Schluss, den Derbysieg.

Im Verlauf des Monats erwarten die Wölfe noch drei weitere Heimspiele gegen Dessau-Rosslau, Hagen und Dormagen, sowie ein Auswärtsspiel gegen Rostock. riw