An Leistung anknüpfen

Mit einem deutlichen 29:21-Erfolg bei der SG Stutensee-Weingarten haben die Badenliga-Handballerinnen der HG Königshofen/Sachsenflur am vergangenen Spieltag bewiesen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Nach zuvor zwei Auftaktniederlagen gelang es dem Team um Trainer Gabor Toth im dritten Auswärtsspiel in Folge, endlich etwas Zählbares aus fremder Halle mitzunehmen. Ein entscheidender Trumpf in diesem Spiel war dabei die erstmals in dieser Saison fast voll besetzte Auswechselbank.

An diese kompakte Mannschaftsleistung gilt es nun im ersten Heimspiel der Saison anzuknüpfen. Dies wird auch nötig sein, um gegen den starken und noch verlustpunktfreien Tabellenführer, die TSG Wiesloch, bestehen zu können. Mit den eigenen Fans in Rücken will die Mannschaft den positiven Trend fortsetzen und eine engagierte Leistung auf die Platte bringen.

Anwurf in der Tauber-Franken-Halle ist am Samstag, 20. November, um 18 Uhr. Wie bei allen Sportveranstaltungen in Baden-Württemberg gilt für alle Zuschauer die 2G-Regel (mit Ausweiskontrolle). In der Halle besteht eine dauerhafte Maskenpflicht. sr